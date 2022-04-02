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Италия заявила о готовности стать гарантом нейтрального статуса Украины

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FABIO CIMAGLIA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что его страна готова стать гарантом нейтрального статуса Украины, передает ТАСС.

По его словам, сейчас основным приоритетом для Италии является продолжение переговоров между украинской и российской делегациями. Ди Майо отметил, что действия Турции, которая предоставила Стамбул в качестве площадки для переговоров, высоко оцениваются. Результаты прошедших встреч будут изучаться.

Дипломат добавил, что после введения антироссийских санкций появилась необходимость расширить энергетический сектор, об этом он сказал во время выступления перед журналистами в Баку.

«В этом контексте со стороны Италии уделяется особое внимание развитию сотрудничества с надежными партнерами, обладающими большим потенциалом, в том числе Азербайджаном», — сказал Ди Майо.

Он также добавил, что Италия рассчитывает отдалиться от российского рынка, поэтому Рим стремится усилить работу в направлении средиземноморского региона.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обменялся с рядом стран проектами документов по гарантиям безопасности.

Накануне Польша заявила о готовности стать гарантом безопасности Украины.

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