Азербайджанца задержали за срыв турецкого флага в Баку

В Баку арестовали политического активиста Фуада Исмаилова, который спустил турецкий флаг, вывешенный возле одного из ресторанов. Об этом сообщает Global Voices.

Отмечается, что Исмаилов перерезал веревку, на которой держался флаг. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Задержанному инкриминировали «неуважение к государственному флагу братской Турецкой Республики» и неповиновение полиции, приговорив к 30 суткам административного ареста.

Примечательно, что Исмаилов объяснил свой поступок тем, что флаг висел в неподобающем для этого месте. Адвокат активиста заявил, что будет обжаловать приговор.

Ранее ЕС ввел санкции против Турции из-за преследования правозащитника Османа Кавала. Несмотря на решение ЕСПЧ об освобождении Кавала, он по-прежнему находится в тюрьме.