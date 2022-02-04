Жителей США призвали на День святого Валентина написать донос на своих бывших

Полицейское управление города Рокмарт в американском штате Джорджия опубликовало призыв «сдать бывшего на День святого Валентина». Об этом сообщает издание Stuff.

«Ваш бывший не оплатил штраф или перевозит в машине наркотики? Позвоните нам и сообщите его местонахождение, а мы позаботимся обо всем остальном», — цитирует издание заявление полицейских.

Представитель управления признался, что несмотря на, в целом, шутливый характер заявления, полицейские все же рассчитывают получить сведения о реальных преступлениях.

Ранее россиянам рассказали, куда поехать на День святого Валентина. Среди рекомендаций были Мурманск, Калининград, Тюмень и Мальдивы.