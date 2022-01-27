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Сенат предложил отменить необходимость согласования государственных инициатив с Елбасы

В Казахстане предложили не согласовывать с Назарбаевым основные направления политики

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Сенат Казахстана выступил с инициативой внести корректировки в статус первого президента Казахстана — Елбасы, которым обладает Нурсултан Назарбаев. Об этом сообщили в трансляции на YouTube-канале парламента.

Предлагается больше не согласовывать с Назарбаевым основные направления внутренней и внешней политики Казахстана. Статус первого президента был закреплен в соответствующем законе, который приняли 22 года назад.

Также сенат (верхняя палата) парламента Казахстана принял поправки, отменяющие пожизненное председательство экс-президента Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана (АНК). 19 января соответствующие поправки одобрили народные избранники Мажилиса - нижней палаты парламента.

Согласно изменениям, из действующего законодательства исключили положения, по которым за Назарбаевым было закреплено право пожизненно возглавлять Совбез и АНК.

Теперь корректировки в законодательстве Казахстана предстоит утвердить президенту республики Касым-Жомарту Токаеву.

18 января бывший президент Казахстана впервые с начала беспорядков выступил с публичным обращением к гражданам. Видеозапись была опубликована на его официальном YouTube-канале.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией.

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