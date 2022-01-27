Эрдоган пригласил Путина в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что пригласил в свою страну российского лидера Владимира Путина. Теперь, по его словам, он ждет ответа из Кремля. Об этом турецкий лидер заявил на телеканале NTV.

Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын рассказал, что Эрдоган приглашал Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в Турцию для обсуждения и урегулирования разногласий.

Эрдоган заявлял о своем намерении организовать встречу лидеров с глазу на глаз.

Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Российской Федерации, а также на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Киев обвиняет Кремль во вмешательстве во внутренние дела государства. Российские власти неоднократно подчеркивали, что не участвует во внутриукраинском конфликте.

Сейчас конфликт перешел в новый виток. Западные СМИ опубликовали материалы о якобы готовящемся вторжении России на Украину. Москва отрицает подготовку к вооруженному конфликту.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты считают, что время и возможности для дипломатии с Россией по кризису на Украине сохраняются.