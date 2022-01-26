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В Совфеде заявили о стремлении Киева к силовому решению ситуации в Донбассе

Матвиенко: Киев по рекомендации Запада готовят провокации в Донбассе, чтобы обвинить Россию

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение, что Киев планирует силовым путем разрешить ситуацию с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, украинские власти по рекомендациям своих «западных хозяев» готовят разного рода провокации, чтобы затем вновь бездоказательно обвинить в своих действиях Россию.

Сенатор добавила, что Запад развязал против Российской Федерации «настоящую информационную войну».

Соответствующее заявление Матвиенко сделала во время открытия весенней сессии Совфеда.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ДНР готов к агрессивным действиям со стороны Украины.

До этого в самопровозглашенных народных Луганской и Донецкой республиках заявили, что вооруженные силы Украины в зоне так называемой операции объединенных сил ведут подготовку наступления на Донбасс

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что России якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

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