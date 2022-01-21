Эстония решила бороться с Россией частыми заседаниями в парламенте

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас внесла предложение спикеру местного парламента (Рийгикогу) регулярно созывать парламентский совет старейшин для обсуждения безопасности из-за угроз со стороны России. Об этом сообщает агентство ERR.

«Ситуация в сфере безопасности крайне напряженная. Целью России является восстановление политического и военного влияния на своих соседей. Сейчас особенно важно, чтобы у нас было единодушие в вопросах политики безопасности», — сказала она.

Премьер-министр понадеялась на то, что регулярные собрания совета старейших приведут к тому, что все политические партии будут оставаться в едином информационном поле. В совет старейшин Рийгикогу входят председатели фракций и члены правления парламента.

Ранее «Газета.Ru» передавала слова Каллас о том, что Россия виновата в том, что цены на газ в Европе взлетели в четыре раза. По ее мнению, это произошло из-за того, что Москва существенно сократила поставки газа в Европу.