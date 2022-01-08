Путин обсудил ситуацию в Казахстане с Лукашенко и Пашиняном

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба Кремля.

Была обсуждена текущая ситуация в Казахстане, «которая имеет тенденцию к успокоению и нормализации».

Также Путин переговорил с премьером Армении Николом Пашиняном.

«Выражена поддержка высказанного президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым предложения о проведении в самое ближайшее время заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции», — говорится в публикации.

Уточняется, что организацией мероприятия займется армянская сторона как действующий председатель ОДКБ.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев сообщил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

На фоне обострения ситуации Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы». Лидеры стран (соглашение подписывали Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан) коллективно решили ввести миротворцев в республику.