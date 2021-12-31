В ООН оценили переговоры Байдена с Путиным

Помощница официального представителя генсека ООН Флоренция Сото Ниньо прокомментировала телефонные переговоры президента России Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Джо Байдена, сообщает РИА «Новости».

«Мы всегда приветствуем диалог между государствами-членами ООН», — заявила Сото Ниньо.

Ранее американская и российская стороны рассказали об обсуждаемых президентами России Владимиром Путиным и президентом Соединенных Штатов Джо Байденом санкциях.

Байден изложил два пути, два аспекта подхода США. По словам американского чиновника, они зависят от российских действий в предстоящий период.

В качестве первого рассматривается путь дипломатии, ведущий к деэскалации ситуации. Второй путь, указал чиновник, в большей степени сфокусирован на сдерживании и экономических мерах. Российский дипломат, помощник президента Юрий Ушаков добавил, что Байден не пояснил, какие именно действия РФ могут привести к санкциям.