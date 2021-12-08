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Путин указал Байдену на усилившиеся на Украине нападки на русский язык

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360tv/telegram

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков, заявил, что российский лидер на переговорах с американским коллегой Джо Байденом упомянул о попытках властей Украины усилить наступление русский язык. Об этом сообщают «Известия».

«Затем [Путин] упомянул и о законопроектах [на Украине], которые как бы усиливают наступление на русский язык», рассказал Ушаков на бриффинге, посвященном итогам встречи», рассказал Ушаков

После этого Путин обратил внимание главы Белого дома на рост националистических настроений в украинском обществе, продолжил помощник он.

Ушаков рассказал также, что Путин и Байден вспомнили Вторую мировую войну. По его словам, Байден по своей инициативе напомнил о жертвах, которые понесли два народа, отметив, что сам потерял на полях сражений близких и родных. Помощник президента РФ отметил, что глава США очень чувственно и проникновенно говорит на эту тему

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