Глава МВД Сербии рассказал об угрозах после поездок в Россию

Сербским властям угрожают санкциями каждый раз, когда они посещают Россию, об этом рассказал глава МВД Сербии Александр Вулин в эфире телеканала Pink.

«Каждый наш визит в РФ всегда вызывает нападки из точно определенных центров, всегда появляется некий профессор, аналитик, и нам угрожают санкциями, персональными или коллективными, всегда появляется идея о том, что Сербия не смеет сама решать, не может самостоятельно выбирать друзей», — отметил министр.

Он подчеркнул, что несамостоятельная политика президента Сербии Александра Вучича могла привести к тому, что страна осталась бы без газа. А теперь, объяснил Вулин, у сербских граждан без проблем начался отопительный сезон и «их дома теплы», а экономика стабильна.

Министр рассказал, что его визит в Москву 2 — 3 декабря был приездом к друзьям, которые «в час беды» способны оказать Сербии любую поддержку. Тогда он провел рабочие встречи с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым, министром обороны Сергеем Шойгу, исполняющим обязанности главы МЧС Александром Чуприяном, гендиректором «Рособоронэкcпорта» Александром Михеевым и гендиректором «Ростеха» Сергеем Чемезовым.

Ранее Александр Вучич рассказал, что Россия продлила на шесть месяцев Сербии цену на газ в $270 за 1 тыс. кубометров.