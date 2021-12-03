В Совфеде заявили, что Россия готова к военным провокациям Украины

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что Россия готова к военным провокациям со стороны Украины. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

«У нас есть информация, что провокации могут быть инициированы, военное обострение может быть инициировано Киевом под прикрытием западной стороны, эта ситуация вполне прогнозируема, мы к ней готовы», — сказал он.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что разведка считает вероятной «масштабную эскалацию со стороны России» в конце января. Об этом он сообщил во время выступления в Верховной раде. Резников добавил, что подобный сценарий является вероятным, но необязательным.

До этого он заявил, что на российско-украинской границе находятся 94,3 тысячи военных РФ, которые «могут быть задействованы в эскалации».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на заседании ОБСЕ о «вооруженной агрессии России против Украины». Кулеба призвал стран-участниц ОБСЕ мобилизовать усилия на поддержку Украины и воплотить комплексный пакет сдерживания РФ от «новой волны агрессии».

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Россия разрабатывает планы против Украины. По его словам, Штаты «готовы действовать», если Россия откажется идти по пути дипломатии и вторгнется на Украину.