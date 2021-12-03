Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Рогозин попросил Белоруссию найти девушку для подготовки к полету в космос 13:44
Илон Маск продал акции Tesla еще на $1 млрд 13:40
Чемпион ОИ Тищенко назвал тройку лучших российских боксеров за всю историю 13:38
Корпус сахарного завода загорелся в Курской области 13:37
Ученые открыли гены заикания 13:35
Лукашенко пообещал «не вышвыривать» западных дипломатов из Белоруссии 13:32
На Украине назвали сроки «масштабной эскалации» со стороны России 13:27
Устроившего стрельбу в центре Москвы задержали 13:24
Валуев рассказал, как задержание бойца Чоршанбиева повлияет на смешанные единоборства 13:22
Oxxxymiron даст первые за пять лет концерты в Москве и Петербурге 13:17

Россиян покорило фото Лаврова с песцом

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Телеграм-канал »ГвоZдь»

Россияне оценили фотографию министра внутренних дел России Сергея Лаврова на фоне картины с песцом, сделанную на полях заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Фото выложила в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В комнате переговоров партнеров ждали двое: Лавров и песец», — подписала она фото.

Пост набрал более 10 тыс. лайков. Пользователи назвали публикацию символичной и эпичной. Один из комментаторов заметил, что Россия ведет троллинг «на государственном уровне». Другие в связи с этим написали, что портрет песца со «знакомым хитрым прищуром» усиливает позиции главы российского внешнедипломатического ведомства и содержит «прозрачный намек» и «метафору внешней политики» России.

При этом россияне выразили сожаление, что такие «намеки» не будут понятны российским «партнерам», так как, «к сожалению, русский юмор понятен не всем».

Ранее на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном Лавров пошутил в ответ на выкрикивания журналистов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть