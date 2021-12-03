Россиян покорило фото Лаврова с песцом

Россияне оценили фотографию министра внутренних дел России Сергея Лаврова на фоне картины с песцом, сделанную на полях заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Фото выложила в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В комнате переговоров партнеров ждали двое: Лавров и песец», — подписала она фото.

Пост набрал более 10 тыс. лайков. Пользователи назвали публикацию символичной и эпичной. Один из комментаторов заметил, что Россия ведет троллинг «на государственном уровне». Другие в связи с этим написали, что портрет песца со «знакомым хитрым прищуром» усиливает позиции главы российского внешнедипломатического ведомства и содержит «прозрачный намек» и «метафору внешней политики» России.

При этом россияне выразили сожаление, что такие «намеки» не будут понятны российским «партнерам», так как, «к сожалению, русский юмор понятен не всем».

Ранее на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном Лавров пошутил в ответ на выкрикивания журналистов.