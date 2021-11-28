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В Кремле рассказали о надеждах на скорую встречу Путина и Байдена

Песков: в Кремле надеются, что встреча Путина и Байдена состоится как можно скорее

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Mikhail Metzel/Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе видеоконференции с журналистами заявил, что в Кремле рассчитывают на то, что встреча российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена состоится как можно скорее, сообщает ТАСС.

По словам представителя главы государства, дата встречи президентов еще не выбрана.

«Мы надеемся, что до конца года общение сможет состояться. Но точной даты пока нет», - сказал Песков.

Он добавил, что, скорее всего, взаимодействие лидеров состоится в формате видеоконференции.

Ранее представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, говоря о встрече Путина и Байдена, заявила, что пока «анонсировать нечего». На следующий день возможность встречи Путина и Байдена прокомментировали в Кремле.

Первая встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж — тогда лидеры общались более трех часов. По итогам встречи российский лидер заявил, что переговоры прошли хорошо.

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