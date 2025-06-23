Ормузский пролив: где он находится и правда ли Иран сможет его перекрыть

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран рассматривает все варианты реагирования на американские удары по своим ядерным объектам, в том числе и перекрытие Ормузского пролива. «Газета.Ru» разобралась, чем этот проход так важен, какую роль играет в мировом экспорте нефти, чем закрытие Ормузского пролива может обернуться для мирового рынка и реально ли оно в принципе.

Что такое Ормузский пролив и где он находится

Ормузский пролив — это узкий морской проход в виде полумесяца длиной в 195 километров в северо-западной части Индийского океана. Северное побережье пролива занимает Иран, южное — Оман и ОАЭ. Пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом в северо-западной части Аравийского моря. Глубина пролива достигает 229 метров. Ширина пролива — от 95 км до менее чем 40 км в самых узких местах. Ширина судоходного пути в некоторых местах —всего 3 км.

В проливе есть несколько необитаемых и восемь обжитых островов, из которых Ормуз и Кешм — самые крупные. С обеих сторон Ормузского пролива есть крупные порты: Бендер-Аббас в Иране и Эль-Хасаб в Омане.

Ормузский пролив считается одной из главных морских артерий мира, так как через него проходит около 20% мирового потребления нефти и более 30% сжиженного природного газа.

Ежедневно его пересекают до нескольких сотен танкеров, которые перевозят нефть из стран Персидского залива (Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Саудовской Аравии), таким образом, возможное перекрытие пролива может привести к резкому скачку цен на энергоносители в мире.

Кому принадлежит Ормузский пролив

Использование Ормузского пролива для международного судоходства определено в статье 37 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, вступившей в силу в 1994 году (ни Иран, ни США не ратифицировали соглашение). Согласно документу, следующие через пролив суда имеют право беспрепятственного транзитного прохода через территориальные воды прибрежного государства, который не может быть приостановлен.

close Ормузский пролив на карте Peter Hermes Furian/Shutterstock/FOTODOM

Северную часть пролива контролирует Иран, южную — Оман.

Иран дважды расширял зону своих территориальных вод в Ормузском проливе: с трех до шести морских миль в 1934 году и с шести до 12 миль в 1959 году. Согласно иранскому закону 1993 года, Ормузский пролив в пределах 12 морских миль считается частью территориальных вод Ирана. Позицию Ирана поддерживает и Оман, который ввел аналогичные меры в 1972 году. С начала 70-х годов Иран установил контроль над несколькими островами и разместил военные силы на территории. Эти меры привели к тому, что Саудовская Аравия начала искать альтернативные пути для экспорта нефти.

Территориальный спор Ирана с ОАЭ

Иран и Объединенные Арабские Эмираты спорят о принадлежности островов Абу-Муса, Большой и Малый Томб рядом с судоходными путями в Ормузском проливе. Власти Ирана считают, что острова входили в его состав с конца XIX века до оккупации Великобританией и передачи эмирату Шарджа в начале XX века. Перед выводом британских войск в 1971 году Тегеран и Шарджа подписали меморандум о суверенитете эмирата над Абу-Муса при условии размещения иранской военной базы. Но в том же месяце Иран ввел войска в Абу-Муса и занял Большой и Малый Томб. В итоге эти острова вошли в состав иранской провинции Хормозган. Благодаря этому Иран может защищать порт Бендер-Аббас и военную базу на его территории.

Блокада Ормуза — последнее оружие против США. Может ли Иран сделать нефть по $200? 13 июня Израиль начал военную операцию с целью уничтожения иранских ядерных объектов. Уже спустя... 22 июня 13:01

Конфликт Ирана с США и угрозы перекрыть пролив

Ормузский пролив уже несколько десятилетий остается зоной напряженности в отношениях США и Ирана. Главное противоречие заключается в том, что Иран рассматривает пролив как зону своих стратегических интересов и заявляет о праве контролировать судоходство, особенно военных кораблей, в случае угрозы своей безопасности. США и их союзники, напротив, настаивают на свободе навигации, поскольку это важный коридор для транспортировки нефти из Персидского залива.

Ситуация всерьез обострилась во время Ирано-Иракской войны (1980–1988): Тегеран минировал судоходные пути и атаковал танкеры, стремясь ослабить Ирак и его союзников. В этот же период США усилили свое военное присутствие в регионе, разместив силы своего Пятого флота в Бахрейне. Это заложило основу для будущих конфликтов.

close Emrah Gurel/AP

Иран неоднократно угрожал заблокировать Ормузский пролив в ответ на давление со стороны США. В 2012 году, после введения жестких антииранских санкций, Тегеран провел масштабные военные учения и открыто заявил о готовности перекрыть пролив. В 2018 году, после выхода США из ядерной сделки, президент Ирана Хасан Роухани повторил угрозу. Однако до реальных действий тогда не дошло, хотя меджлис парламент Ирана одобрил соответствующий законопроект.

Конфронтация продолжается и сегодня. В начале лета 2025 года иранские официальные лица вновь заявили о возможной блокировке пролива, на этот раз в ответ на авиаудары со стороны Израиля. 22 июня к операции присоединились США, нанеся удары с воздуха по иранским ядерным объектам. В то же день депутат меджлиса Исмаил Коусари заявил журналистам, что парламент Ирана считает необходимым блокировать Ормузский пролив, однако окончательное решение по этому вопросу должен принять Совет национальной безопасности.

Почему Ормузский пролив важен для мировой экономики

Через Ормузский пролив ежедневно проходит более 17 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов , это около одной пятой суточной мировой добычи. В 2024 году проход оставался одним из самых загруженных маршрутов: ежедневно через него проходило от 200 до 300 судов, каждые шесть минут в час пик. Основной объем перевозок приходится на страны Азии: 84% сырой нефти и конденсата и 82% сжиженного природного газа. Через пролив доставляется 24% импортируемого Китаем СПГ. Крупнейшим экспортером через этот маршрут остается Саудовская Аравия, на ее долю приходится 38% от всего количества сырой нефти и конденсата. Главные покупатели — Индия, Китай, Южная Корея и Япония.

Минэнерго США называет Ормузский пролив самым важным маршрутом перевозки нефти в мире.

Доставлять нефть в обход Ормузского пролива сейчас могут только Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. В качестве альтернативы они перевозят нефть по суше в порты на Красном море или по трубопроводам в порты в Оманском заливе. В сентябре 2008 года в ОАЭ обнародовали проект строительства канала в обход Ормузского пролива стоимостью $200 млрд, но план так и не был реализован.

Названы последствия перекрытия Ормузского пролива для России Перекрытие Ормузского пролива невыгодно для России. Это может спровоцировать сверхвысокие цены... 23 июня 12:54

Что произойдет, если Ормузский пролив перекроют

За последние десятилетия Иран неоднократно угрожал закрыть Ормузский пролив, но пока ни разу этого не сделал. Вопрос о регуляции судоходства в этой зоне часто обсуждают, но стороны расходятся во мнениях. Иранские эксперты считают, что закрытие Ормузского пролива вызовет резкое сокращение поставок нефти и рост цен до $250 за баррель, в то время как в течение недели после начала израильской военной операции против Ирана она держалась в пределах $80 за баррель.

close Вид на остров Ормуз в Ормузском проливе L_B_Photography/Shutterstock/FOTODOM

В МИД Ирака предупредили, что блокировка пролива может привести к потере около пяти миллионов баррелей нефти в сутки из Персидского залива и Ирака, и тогда стоимость нефти вырастет до $200—$300 за баррель. После атаки Израиля на Иран цена нефти Brent увеличилась на 13% и достигла $78,5 за баррель. Аналитики JPMorgan также прогнозировали рост цен до $130 и выше в случае блокады пролива при масштабном конфликте на Ближнем Востоке.

Как пояснил в разговоре с «Газетой.Ru» кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова, действительный госсоветник РФ Павел Севостьянов, последствия перекрытия Ормузского пролива для мировой экономики действительно будут крайне негативными.

«Перекрытие пролива парализует энергопоставки, вызовет резкий рост цен на нефть и газ, что особенно ударит по странам-импортерам. Пострадают и транспортные, и страховые рынки, а также судоходство. С экономической точки зрения это приведет к шоку предложения, росту инфляции и ослаблению мирового роста», — отметил Павел Севостьянов.

Правда ли Иран способен перекрыть Ормузский пролив

Зона пролива находится в сфере ответственности Военно-морских сил КСИР (Корпуса стражей исламской революции), у которых есть быстроходные катеры и морские мины. Применяя подобные меры, можно парализовать судоходство. Но эксперты считают, что вероятность полного перекрытия Ормузского пролива невысока — наиболее вероятны точечные удары, как и в прошлые годы.

Участники региональных конфликтов понимают, что это нанесет ущерб всем, включая Иран. Блокировка лишит его 90% экспортных доходов, а также спровоцирует военную операцию США и союзников по деблокации пролива. Вероятнее точечные атаки на суда или временное ограничение прохода (как в 2019 году), что и вызовет некоторый рост цен. Павел Севостьянов доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Г.В. Плеханова

Кроме того, перекрытие пролива будет экономически невыгодно самому Тегерану, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Иран сам экспортирует через пролив нефть, примерно 1,5 млн баррелей в сутки. Все эти объемы фактически идут в Китай. Если пролив перекроют, Иран сам останется без экспортной выручки», — подчеркнул аналитик.

По мнению военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка, Иран вряд ли сможет установить и удержать полную блокаду пролива. На это у Исламской республики попросту не хватит военных сил.

Что касается возможного закрытия Ираном Ормузского пролива, то сил и средств у Тегерана для этого откровенно недостаточно. И реакция даже симпатизантов Ирана на подобный шаг Тегерана вряд ли будет положительной. Противоборствовать ВМС США на море у Ирана откровенно не получится. Американцы в достаточно короткое время отправят на дно все корабли Исламской Республики. Михаил Ходаренок военный обозреватель, полковник в отставке

«Отправят на дно все корабли»: чего ждать после ударов США по Ирану? Стратегические бомбардировщики В-2А ВВС США и корабли ВМС США нанесли удар по ядерным объектам Ирана... 22 июня 12:21

Окончательное решение о возможном перекрытии Ормузского пролива вынесет Высший совет национальной безопасности Ирана, главой которого остается духовный лидер страны Али Хаменеи. Если закрыть пролив Тегерану удастся, то альтернативные маршруты могут компенсировать лишь 15% текущего объема поставок через Ормуз, и ни один из существующих трубопроводов не заменит пролив.