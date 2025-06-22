«Отправят на дно все корабли»: чего ждать после ударов США по Ирану?

Стратегические бомбардировщики В-2А ВВС США и корабли ВМС США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Исфахане и Натанзе. Для ударов использовали противобункерные бомбы GBU-57 и крылатые ракеты Tomahawk. Ущерб от атак США на Иран пока не оценен, а Тегеран пока не нанес ответный удар. Как будут развиваться события, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

В качестве средств поражения США применяли противобункерные бомбы GBU-57 и крылатые ракеты морского базирования Tomahawk (30 единиц), которые были запущены с многоцелевых атомных подводных лодок.

По предварительным данным, в ударе участвовали шесть стратегических бомбардировщиков B-2А с авиабазы Уайтмен в штате Миссури. Именно там дислоцируется 509-е бомбардировочное авиакрыло 8-й воздушной армии (командования глобального удара AFGSC) — первое и единственное в ВВС США, вооруженное стратегическими бомбардировщиками В-2А.

Несмотря на весьма большое расстояние до объектов поражения на территории Ирана, подобный опыт боевого применения самолетов этого типа отработан ВВС США и на многочисленных учениях, и в ходе вооруженного конфликта в Югославии в 1999 году. В-2А тогда находились в воздухе более суток и проводили четыре дозаправки топливом в воздухе. Вместе с тем не исключено, что на этот раз бомбардировщики взлетели с авиабазы передового базирования Диего-Гарсия в Индийском океане.

Насколько успешно выполнены поставленные боевые задачи ВВС и ВМС США по разрушению ядерных объектов Ирана в ходе боевых вылетов ночью 22 июня, судить пока трудно. Вполне возможно, что после сброса шести GBU-57 в Фордо произошло смещение слоев грунта и цели поражены, хотя иранская сторона, разумеется, подобное отрицает.

Reuters же со ссылкой на высокопоставленный иранский источник отмечал, что Иран вывез большую часть обогащенного урана с Фордо перед атакой.

Что за бомба?

Бомба GBU-57 — хоть и корректируемый, но все-таки боеприпас свободного падения. Для поражения цели носитель этого средства поражения надо вывести практически над объектом бомбардирования, относ бомбы после сброса будет измеряться в этом случае километрами (при скорости бомбардировщика 900 км/час и высоте бомбардирования 11 тыс. м относ бомбы составит примерно 10 км).

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А это говорит о следующем. ВВС Израиля завоевано полное господство в воздушном пространстве Ирана, что позволило осуществить практически беспрепятственный пролет стратегических бомбардировщиков В-2А к цели и их возвращение без потерь на аэродром вылета.

Разумеется, и ВВС США были предприняты все необходимые меры по обеспечению безопасности своих боевых машин, каждая из которых стоимостью более $2 млрд. В первую очередь это касается вопросов радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной малозаметности самого самолета.

Помимо всего прочего, наверняка в Иране с большой вероятностью предполагали подключение США к вооруженному конфликту и последующий удар по ядерному объекту в первую очередь в Фордо.

Скорее всего, именно там были сосредоточены лучшие силы и средства ПВО, имеющиеся в распоряжении Тегерана. И на выходе получается нулевой результат в плане эффективности зенитного ракетного и авиационного прикрытия важнейших объектов Ирана.

Стратегические бомбардировщики ВВС США, как на учениях, отбомбились по объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе. И вновь ни одного слова не слышно про боевую авиацию Исламской Республики. Опять там не нашлось ни одного летчика типа Талалихина.

Следует отметить еще один момент: в ударах по Ирану со стороны США приняли участие многоцелевые АПЛ США . Напомним, в отношении флота действует такое понятие — оперативное развертывание сил ВМФ. То есть в этом случае очень трудно говорить, к примеру, в таких категориях: утром поставил боевую задачу — через час ее моряки выполнили.

Обычно развертывание кораблей и выход их в районы оперативного предназначения занимает значительное время. Это говорит о том, что решение Белого дома об ударах по Ирану было принято заранее, и о какой-либо спонтанности здесь речи идти не может по определению.

Что будет дальше?

В современном мире продолжает со времен Троянской войны действовать только одно правило — у кого больше дивизий, тот и прав. И Соединенные Штаты тому яркий пример.

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Если Иран не пойдет на условия Израиля и США, то, по всей видимости, произойдет следующее. К ударам по объектам по территории Исламской Республики подключится авиация ВМС США с авианосцев, развернутых в регионе. В полном объеме будет задействована стратегическая авиация ВВС США с баз на континентальной части и аэродромов передового базирования. Словом, интенсивность ударов по Ирану резко возрастет.

Что касается ответных действий Ирана (в первую очередь, ударов по базам США в регионе), то такая возможность Пентагоном наверняка предусматривалась. Можно не сомневаться, что ПВО/ПРО этих объектов усилены, личный состав ВС США и запасы материальных средств рассредоточены.

И вряд ли удары Ирана будут результативными. Тем более интенсивность запусков оперативно-тактических баллистических ракет со стороны Ирана с каждым днем снижается.

Что касается возможного закрытия Ираном Ормузского пролива, то сил и средств у Тегерана для этого откровенно недостаточно. И реакция даже симпатизантов Ирана на подобный шаг Тегерана вряд ли будет положительной. Противоборствовать ВМС США на море у Ирана откровенно не получится. Американцы в достаточно короткое время отправят на дно все корабли Исламской Республики.



Какие выводы России необходимо сделать из происходящего? Только одного порядка — необходимо дальнейшее усиление оперативных и боевых возможностей ВС РФ . В частности, требуется вести дальнейшую теоретическую и практическую отработку вопросов завоевания Воздушно-космическими силами РФ господства в воздухе в конфликтах XXI-го века. Продолжить поиск оптимальных организационно-штатных структур для решения подобной задачи. Принять на вооружение авиационные средства поражения, аналогичные и превосходящие по ТТХ GBU-57. Модернизировать парк стратегических бомбардировщиков ВКС РФ для выполнения боевых задач с бомбами подобного типа.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).