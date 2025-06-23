Названы последствия перекрытия Ормузского пролива для России

Перекрытие Ормузского пролива невыгодно для России. Это может спровоцировать сверхвысокие цены на нефть (по $150-200 за баррель Brent), и сокращение спроса на топливо. При таком сценарии Россия лишится части доходов от экспорта нефти, сказал «Газете.Ru» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его мнению, пока Иран не решится перекрыть Ормузский пролив — это создаст много проблем для Тегерана.

«Во-первых, Иран сам экспортирует через пролив нефть, примерно 1,5 млн баррелей в сутки. Все эти объемы фактически идут в Китай. Если пролив перекроют, Иран сам останется без экспортной выручки. Для России перекрытие Ормузского пролива будет шоком для мирового нефтяного и газового рынков. В моменте мы много заработаем, потому что цены на нефть уйдут в трехзначные значения – $150-200 за баррель Brent, может быть. Но это все продлится недолго. Все страны Запада захотят открыть этот пролив. Рост цен на нефть приведет к сокращению объема потребления топлива. Мало кто из стран может себе позволить покупать постоянно много нефти по $150-200 за баррель», — отметил Юшков.

Юшков добавил, что возможен второй сценарий — в ответ на перекрытие США могут поставить перед собой цель свергнуть действующие власти в Иране и установить марионеточное правительство.

«Но тогда США, скорее всего, пойдут на смягчение антииранских санкций. И если это произойдет, как уже было, например, в Сирии, – в Иран потекут инвестиции, придут современные нефтесервисные компании, откроются новые рынки сбыта. Возможно даже снятие запрета на покупку иранской нефти.

А это России невыгодно. В результате Иран увеличит объемы добычи нефти, что приведет к снижению мировых цен. Нам это абсолютно не нужно», - подчеркнул Юшков.

Он добавил, что России выгодно сохранение нынешнего статуса-кво – когда есть определенная напряженность, но нет сделки между Ираном и США, которая тоже могла бы привести к снятию санкций, нет смены режима в Иране, и при этом нет сверхвысоких цен на нефть.

После начала конфликта между США и Ираном цена барреля Brent выросла примерно на $10, до $75–80. Российская нефть торгуется на $10 дешевле – в диапазоне $65–70. Россию такая ситуация вполне устраивает: мы продаем нефть относительно дорого и стабильно, и это может продолжаться долго, заключил Юшков.

Ранее сообщалось, что Иран может выпустить ракеты по судам в Ормузском проливе.