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Цена нефти Brent превысила $81 за баррель

Цена нефти Brent поднялась выше $81 за баррель впервые с 20 января
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Depositphotos

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе текущего года на лондонской бирже Intercontinental Exchange (ICE) превысила $81 за баррель впервые с 20 января. Об этом сообщает ТАСС.

По данным на 1:00 мск, стоимость нефти ускорила рост, превысив отметку в $80. Цена нефти составляла $80,98. К 1:01 мск стоимость фьючерса продолжала расти, достигнув $81 за баррель. Впервые с 20 января цена нефти составила $81,4 (+5,28%).

Согласно данным торгов, в 1:05 мск нефть Brent торговалась на уровне $80,41 за баррель (+3,98%). При этом фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в августе 2025 года дорожал на 5,89%, до $78,40 за баррель.

12 июня стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе этого года впервые за примерно два месяца преодолела отметку в $70 за баррель. Сырье подорожало на 5,41%, до $70,20.

16 июня стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе выросла почти до $80 за баррель на фоне обострения на Ближнем Востоке. Согласно данным торгов, стоимость фьючерса на сырье увеличилась на 4,18%. Он продавался по $78,32.

Ранее Сечин заявил о рекордном снижении мировых запасов нефти.

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