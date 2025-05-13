Предсказания Жириновского на 2025 год: ядерный конфликт и объединение Русского мира

Что предсказал Жириновский на 2025 год и что из этого сбылось

Имя покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского продолжает мелькать в новостях с завидной регулярностью. Сделанные им прогнозы о ситуации в мире становятся поводами для дискуссий в интернете. Президентство Трампа, эскалация конфликта между Индией и Пакистаном, переговоры России и США по Украине — далеко не полный перечень «предсказаний» одного из самых эпатажных политиков своего времени. Что обещал Жириновский для России и мира в 2025 году, вспомнила «Газета.Ru».

Прогнозы Жириновского о президентстве Трампа

Владимир Вольфович прогнозировал возращение Дональда Трампа на пост президента США. «Он добьется переизбрания на второй срок, потом дочь — еще два срока и зять еще три срока. До 2040 года эта семья будет ласково обращаться с Америкой», — заявлял политик, выступая на передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Жириновский тогда также добавил, что Трамп войдет в историю как лучший президент США. Лучше Рузвельта и всех остальных.

Вскоре после церемонии инаугурации, прошедшей 20 января 2025 года, Трамп заявил о возможности для себя пойти на третий президентский срок, несмотря на запрет, установленный 22-й поправкой к конституции США. Он указал на существование потенциальных путей обхода существующих правовых ограничений, ссылаясь на поддержку со стороны «многих людей». Член палаты представителей Энди Оглз (республиканец от штата Теннесси) предложил внести изменения в конституцию США, чтобы дать законное право Трампу остаться в Белом доме по истечении второго срока.

Интернет-магазин Трампа разместил на своем сайте бейсболки и другие вещи с надписью, косвенно свидетельствующей о его намерении баллотироваться на третий срок.

«Продемонстрируйте свою позицию с бейсболкой Trump 2028, произведенной в США», — говорится в описании товара на сайте магазина.

Следующие выборы американского президента должны пройти в 2028 году.

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Не исключено, что Трамп рассчитывает на преемственность в вопросе передачи власти и поступит по примеру Джорджа Буша — старшего. Семейные кланы имеют заметную роль в высших кругах американского общества. Поэтому бейсболки с надписью Trump 2028 могут также пригодиться при выдвижении на следующих выборах детей Трампа от первого брака — Дональда-младшего или Иванки.

Предсказания о тарифной войне США

Сбылось предсказание Жириновского и о конфликте Трампа с ЕС. Основатель ЛДПР предугадал действия американского лидера, который после переизбрания пойдет на конфронтацию с европейскими лидерами ради укрепления экономики США.

По его словам, Евросоюз будет пребывать в растерянности на фоне действий американского лидера.

«Трамп, чтоб заработать больше для Америки, вынужденно будет ссориться с ЕС. А ЕС понимает, что Америка уходит, не хочет больше быть крышей и закрывать-прикрывать, тоже не знает, что ему делать», — заявил Жириновский, выступая в эфире передачи Владимира Соловьева.

Еще в феврале Трамп грозил ввести дополнительные пошлины на европейские товары, а также требовал от европейцев закупать больше американских энергоресурсов. Он заявил, что введение таможенных пошлин на импорт из Евросоюза «точно произойдет».

«Это точно произойдет в отношении Европейского союза. Я могу вам об этом сказать. Потому что они на самом деле пользуются нами. У нас дефицит в торговле больше $300 млрд. Они не покупают наши машины и наши сельскохозяйственные продукты», — сказал Трамп в разговоре с журналистами на авиабазе Эндрюс.

В апреле США ввели таможенные пошлины на товары из 185 стран, включая государства, применявшие протекционистские меры в отношении американской продукции. Ограничения не распространяются на Россию и Белоруссию. Согласно принятым мерам, товары из Евросоюза планировалось облагать тарифом в 20%, а китайскую продукцию — в 34%.

На этом фоне фондовый рынок США обвалился до уровня начала пандемии коронавируса. Пошлины также обрушили акции оборонных компаний Европы. По данным Bloomberg, богатейшие люди мира потеряли $208 млрд. В связи с этим Трамп объявил 90-дневную паузу на введение новых пошлин для 75 стран, объяснив это тем, что «люди немного нервничают». В этот период будет действовать пошлина в размере 10%.

Предсказания о конфликте Индии и Пакистана

В 2004 году Жириновский предсказал, что в будущем между Индией и Пакистаном произойдет конфликт с использованием ядерного оружия.

«Между Индией и Пакистаном произойдет ядерный конфликт... Разжигание конфликта — это часть глобальной спецоперации против Китая и России», — цитировал Жириновского Telegram-канал «Военное дело».

Основатель ЛДПР отметил, что жертвами этой войны могут стать минимум 200 млн человек.

close Михаил Джапаридзе/ТАСС

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир рядом с городом Пахалгам на севере Индии произошел террористический акт. Вооруженные боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран. Ответственность взяла на себя афганская группировка «Фронт сопротивления», которая связана с базирующейся в Пакистане группировкой «Лашкар-и-Тайба» (организация запрещена в России). Hindustan Times писала, что индийская разведка получила факты причастности Пакистана к атаке.

Вскоре Дели начал военную операцию «Синдур», нанеся удары по пакистанской территории. Газета The New York Times сообщила, что Индия и Пакистан, две ядерные державы, могут вступить в войну, которая грозит «непредсказуемыми последствиями». Как отмечали эксперты, начавшаяся эскалация оказалась масштабнее предыдущей — той, что произошла в 2019 году.

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Однако позже стороны договорились о перемирии при посредничестве США.

Прогнозы о договоренностях Путина и Трампа

Также Жириновский говорил о встрече Путина и Трампа в Москве. По словам политика, лидеры двух стран могут обсудить вхождение Новороссии, Крыма и Донбасса в состав России.

Здесь будет встреча. И они могут договориться. Это будет отличное достижение. О чем договорятся? Трамп не будет возражать, что вся Новороссия, Крым и Донбасс будут под российским флагом. Владимир Жириновский в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым»

В феврале Путин и Трамп провели переговоры по телефону и договорились об организации личной встречи. Президенты согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить.

В апреле в интервью журналу Time Трамп заявил, что заключение мира между Россией и Украиной не предполагает возвращения Крыма, что полуостров «останется российским» и что это «понимают все».

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Предсказания о будущем России и Русском мире

Об обнаружении еще одного предсказания Жириновского сообщил весной 2023 года вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. В своем Telegram-канале он написал, что во время работы с архивными документами нашел ранее необнародованные мысли основателя ЛДПР о будущем России.

2025 — объединение Русского мира в границах СССР как минимум и в границах славянского мира как максимум в 2040. текст записки Владимира Жириновского

close Telegram-канал «ЧЕРНЫШОВ»

По словам Чернышова, найденная в архивах записка — не единственная. Парламентарий пообещал, что в будущем обнародует и другие предсказания покойного политика.

Не пророчества, а прогнозы

О прогностических способностях основателя ЛДПР неоднократно высказывался Владимир Путин. Российский лидер говорил, что Жириновский был выдающимся политиком и разносторонним человеком, а его прогнозы сбываются потому, что они были основаны на знаниях.

«Я, естественно, был хорошо знаком с Владимиром Вольфовичем. Он не предсказатель! Он не был предсказателем», — сказал Путин в ходе прямой линии.

Президент добавил, что Жириновский был эпатажным политиком, но вместе с тем очень эрудированным и хорошо подготовленным человеком, делающим прогнозы на основе анализа происходящих событий.