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Политика

Обострение в Кашмире: Индия и Пакистан начали военные операции друг против друга

Индия проводит военную операцию в Пакистане
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Pradeep Gaur/Global Look Press
Власти Индии сообщили о начале военной операции под названием «Синдур» против инфраструктуры, которую в Нью-Дели охарактеризовали как «террористическую» и расположенную на территории Пакистана. Министр обороны Пакистана заявил, что в результате атак Индии погибли мирные жители. По его утверждению, удары пришлись исключительно по гражданским объектам. Пресс-секретарь пакистанской армии сообщил, что ответная операция со стороны Исламабада уже началась. Отношения стран обострились после теракта 22 апреля, когда группа террористов расстреляла туристов в спорном штате Джамму и Кашмир. Индия обвинила в атаке Пакистан, в Исламабаде назвали реакцию Нью-Дели несправедливой и политически мотивированной.
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2:26

Индия потеряла пять самолетов, сообщает Reuters со ссылкой на министра обороны Пакистана.

2:21

Индия нанесла 24 удара по шести объектам в Пакистане, сообщил представитель минобороны Пакистана.

2:14

8 человек погибли, 35 пострадали при ударах ВВС Индии по Пакистану, сообщает Reuters со ссылкой на представителя минобороны исламской республики.

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Dipayan Bose/Global Look Press
2:05

Пакистан утверждает, что его военно-воздушные силы сбили уже три истребителя ВВС Индии.

1:59

Российские авиакомпании меняют направления самолетов из Москвы в Индию, Таиланд, Шри-Ланку, Мальдивы, Сейшелы и обратно.
Рейсы полетят по альтернативным маршрутам в обход закрытого неба над Пакистаном и Индией.

Рейс «Аэрофлота» из Москвы в Нью-дели сел в Ташкенте, рейс на Пхукет развернули назад в аэропорт вылета, сообщила авиакомпания.

1:57

Целью ударов Индии в Пакистане было высшее руководство террористических группировок «Джайш-и-Мухаммед» и «Лашкар-и-Тайба» (запрещена в России), сообщает агентство АНИ со ссылкой на источники.

1:45

ВВС Индии «ущемили суверенитет Пакистана», не нарушая его воздушного пространства, заявил пакистанский МИД.
«Индийские ВВС, оставаясь в индийском воздушном пространстве <...>, дистанционно применили оружие», — говорится в заявлении МИД.

Пакистан заявил, что вправе воспользоваться положениями статьи 51 Устава ООН и ответить на акт агрессии «в любое время и в любом месте по своему усмотрению».

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A city view of Muzaffarabad in Pakistan-administrated Kashmir, May 7, 2025. REUTERS/Stringer

Stringer/Reuters
1:37

МИД Пакистана: безрассудные действия Индии приблизили два государства, обладающих ядерным оружием, к крупному конфликту.

1:33

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх приветствовал удар вооруженных сил страны по пакистанской территории.

«Да здравствует мать Индия», — написал он в Х.

1:30

Пакистан сбил два индийских самолета Rafale, сообщают пакистанские СМИ.

1:27

Индия проинформировала Россию, а также США, Великобританию, Саудовскую Аравию и ОАЭ об операции «Синдур», сообщает Reuters со ссылкой на индийские источники.

1:26

МИД Пакистана назвал атаку Индии неспровоцированным и вопиющим актом войны.

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M.D. Mughal/AP
1:25

Мир не может позволить себе военную конфронтацию между Индией и Пакистаном, заявили в офисе генсека ООН.

1:23

«Пакистан имеет полное право дать решительный ответ на этот акт войны», — заявил премьер Шахбаз Шариф.

1:20

Премьер-министр Пакистана заявил, что Индия атаковала пять населенных пунктов в стране.

ВС Пакистана поразили штаб бригады индийской армии, сообщают пакистанские СМИ

1:15

Дональд Трамп назвал позором переход конфликта между Индией и Пакистаном в горячую фазу. Президент США выразил надежду на его скорейшее урегулирование.

«Это позор. Мы только что узнали об этом. Думаю, люди догадывались, что что-то произойдет, учитывая предыдущие события. Они конфликтуют уже очень давно. Многие-многие десятилетия и даже столетия. Я надеюсь, что это скоро закончится», — заявил Трамп.

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Конфликт Индии и Пакистана
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