Обострение в Кашмире: Индия и Пакистан начали военные операции друг против друга

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Российские авиакомпании меняют направления самолетов из Москвы в Индию, Таиланд, Шри-Ланку, Мальдивы, Сейшелы и обратно.

Рейсы полетят по альтернативным маршрутам в обход закрытого неба над Пакистаном и Индией.

Рейс «Аэрофлота» из Москвы в Нью-дели сел в Ташкенте, рейс на Пхукет развернули назад в аэропорт вылета, сообщила авиакомпания.