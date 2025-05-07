Обострение в Кашмире: Индия и Пакистан начали военные операции друг против друга

Индия нанесла 24 удара по шести объектам в Пакистане, сообщил представитель минобороны Пакистана.
8 человек погибли, 35 пострадали при ударах ВВС Индии по Пакистану, сообщает Reuters со ссылкой на представителя минобороны исламской республики.
Российские авиакомпании меняют направления самолетов из Москвы в Индию, Таиланд, Шри-Ланку, Мальдивы, Сейшелы и обратно.
Рейсы полетят по альтернативным маршрутам в обход закрытого неба над Пакистаном и Индией.
Рейс «Аэрофлота» из Москвы в Нью-дели сел в Ташкенте, рейс на Пхукет развернули назад в аэропорт вылета, сообщила авиакомпания.
Целью ударов Индии в Пакистане было высшее руководство террористических группировок «Джайш-и-Мухаммед» и «Лашкар-и-Тайба» (запрещена в России), сообщает агентство АНИ со ссылкой на источники.
ВВС Индии «ущемили суверенитет Пакистана», не нарушая его воздушного пространства, заявил пакистанский МИД.
«Индийские ВВС, оставаясь в индийском воздушном пространстве <...>, дистанционно применили оружие», — говорится в заявлении МИД.
Пакистан заявил, что вправе воспользоваться положениями статьи 51 Устава ООН и ответить на акт агрессии «в любое время и в любом месте по своему усмотрению».
A city view of Muzaffarabad in Pakistan-administrated Kashmir, May 7, 2025. REUTERS/StringerStringer/Reuters
МИД Пакистана: безрассудные действия Индии приблизили два государства, обладающих ядерным оружием, к крупному конфликту.
Министр обороны Индии Раджнатх Сингх приветствовал удар вооруженных сил страны по пакистанской территории.
«Да здравствует мать Индия», — написал он в Х.
Индия проинформировала Россию, а также США, Великобританию, Саудовскую Аравию и ОАЭ об операции «Синдур», сообщает Reuters со ссылкой на индийские источники.
МИД Пакистана назвал атаку Индии неспровоцированным и вопиющим актом войны.
Мир не может позволить себе военную конфронтацию между Индией и Пакистаном, заявили в офисе генсека ООН.
«Пакистан имеет полное право дать решительный ответ на этот акт войны», — заявил премьер Шахбаз Шариф.
Премьер-министр Пакистана заявил, что Индия атаковала пять населенных пунктов в стране.
ВС Пакистана поразили штаб бригады индийской армии, сообщают пакистанские СМИ
Дональд Трамп назвал позором переход конфликта между Индией и Пакистаном в горячую фазу. Президент США выразил надежду на его скорейшее урегулирование.
«Это позор. Мы только что узнали об этом. Думаю, люди догадывались, что что-то произойдет, учитывая предыдущие события. Они конфликтуют уже очень давно. Многие-многие десятилетия и даже столетия. Я надеюсь, что это скоро закончится», — заявил Трамп.