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В интернете вспомнили предсказание Жириновского о правлении семьи Трампа до 2040-го

Жириновский предсказывал правление семьи Трампа в США до 2040 года
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Владимир Федоренко/РИА Новости

В интернете вспомнили предсказание лидера ЛДПР Владимира Жириновского на программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» о том, что семья президента США Дональда Трампа будет править Америкой до 2040 года, а сам Трамп станет лучшим президентом в истории Соединенных Штатов.

«Он добьется переизбрания на второй срок, потом дочь еще два срока и зять еще три срока. До 2040 года эта семья будет ласково обращаться с Америкой. Он войдет в историю как лучший президент. Лучше Рузвельта и всех остальных», — говорил он.

До этого президент России Владимир Путин заявлял, что Трамп изменил позицию насчет сроков урегулирования украинского кризиса.

Путин напомнил, что Трамп до вступления в должность обещал быстро урегулировать конфликт на Украине, однако после того, как стал получать информацию как избранный президент США от спецслужб, он изменил свою позицию, уточнив, что потребуется полгода.

Ранее Трамп выразил уверенность в возможности мирного соглашения по Украине.

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