В интернете нашли предсказание Жириновского о конфликте США и Европы

Найдено предсказание основателя ЛДПР Владимира Жириновского о конфликте президента США Дональда Трампа с Евросоюзом. Фрагмент шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» с участием политика опубликовал Telegram-канал «Пул N3».

На этом видео Жириновский спрогнозировал, что Трамп будет ссориться с европейцами ради выгоды США. В это время Евросоюз, по прогнозу политика, будет пребывать в растерянности.

«Трамп, чтоб заработать больше для Америки, вынужденно будет ссориться с ЕС. А ЕС понимает, что Америка уходит, не хочет больше быть крышей и закрывать-прикрывать, тоже не знает, что ему делать», — предсказал Жириновский.

До этого в интернете вспомнили предсказание Жириновского о том, что семья Дональда Трампа будет править США до 2040 года, а сам Трамп станет лучшим президентом в истории Соединенных Штатов. По словам Жириновского, республиканец и миллиардер станет лучше Франклина Рузвельта и всех остальных лидеров.

Также в заметках Жириновского нашли предсказание на 2025 год. Известно, что политик записывал все свои мысли на небольших листочках. На одном из них он сделал прогноз на текущий год. В частности, основатель ЛДПР написал, что в 2025 году произойдет объединение Русского мира в границах СССР как минимум, а в границах славянского мира максимум в 2040-м.

Ранее стало известно, что Нострадамус и Ванга сделали одинаковое предсказание о судьбе Европы на 2025 год.