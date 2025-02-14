Вице-президент США Вэнс раскритиковал Европу за миграционную политику

Европейцы выступают против бесконтрольной миграции. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности, трансляцию которой вел Белый дом.

«Сколько еще трагедий с участием мигрантов должна пережить Европа, чтобы изменить свой политический курс? Ни один избиратель на этом континенте не голосовал за открытие границ для миллионов нелегальных мигрантов», — отметил Вэнс.

В ходе своего выступления Вэнс также заявил, что Россия и Китай не являются главными угрозами для Европы. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не помогут Европе, если европейские политики боятся собственных избирателей.

До этого Вэнс в преддверии встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами анонсировал «шокирующую» сделку с Россией по Украине. В интервью The Wall Street Journal он также заявил, что намерен сказать союзным европейским лидерам, что они «душат свободу слова и демократию», не работая с правыми партиями.

Ранее Вэнс усомнился в устойчивости европейской демократии после отмены выборов в Румынии.