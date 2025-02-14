Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вице-президент США Вэнс раскритиковал Европу за миграционную политику

Вице-президент США Вэнс: европейцы выступают против бесконтрольной миграции

Европейцы выступают против бесконтрольной миграции. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности, трансляцию которой вел Белый дом.

«Сколько еще трагедий с участием мигрантов должна пережить Европа, чтобы изменить свой политический курс? Ни один избиратель на этом континенте не голосовал за открытие границ для миллионов нелегальных мигрантов», — отметил Вэнс.

В ходе своего выступления Вэнс также заявил, что Россия и Китай не являются главными угрозами для Европы. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не помогут Европе, если европейские политики боятся собственных избирателей.

До этого Вэнс в преддверии встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами анонсировал «шокирующую» сделку с Россией по Украине. В интервью The Wall Street Journal он также заявил, что намерен сказать союзным европейским лидерам, что они «душат свободу слова и демократию», не работая с правыми партиями.

Ранее Вэнс усомнился в устойчивости европейской демократии после отмены выборов в Румынии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами