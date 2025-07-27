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Рубио назвал «отличного кандидата» на пост президента США в 2028 году

Рубио счел Вэнса отличным кандидатом на пост президента США в 2028 году
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Julien de Rosa/Pool/AP

Госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News назвал американского вице-президента Джей Ди Вэнса «отличным кандидатом» от республиканцев на выборах президента в 2028 году.

«Думаю, Джей Ди Вэнс был бы отличным кандидатом», — сказал Рубио в ответ на вопрос о своих планах на следующие президентские выборы.

В мае стало известно, что сын действующего главы Белого дома Дональд Трамп — младший может стать кандидатом в президенты США от Республиканской партии в 2028 году.

В число вероятных кандидатов также вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм и три губернатора: Рон ДеСантис (Флорида), Гленн Янгкин (Вирджиния) и Брайан Кемп (Джорджия).

В апреле Джей Ди Вэнс сообщил, что пока не задумывается о своем возможном выдвижении в президенты Соединенных Штатов на выборах 2028 года.

Ранее Трамп высказался о третьем президентском сроке.

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