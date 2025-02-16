«Могла бы стать вице-президентом». Что известно о второй леди США, исповедующей индуизм

Второй леди США впервые в истории стала женщина индийского происхождения, исповедующая индуизм. Супруга вице-президента страны Джей Ди Вэнса родилась в семье выходцев из Индии, что возмущает американских ультраправых и никак не впечатляет левых. «Газета.Ru» — о том, что известно об Уше Вэнс, которую высоко оценивает сам Дональд Трамп.

Что известно о происхождении Уши Вэнс

close Вице-президент Джей Ди Вэнс и его жена Уша Вэнс на балу по случаю инаугурации Дональда Трампа, 20 января 2025 года Anna Moneymaker/Pool/CNP/Global Look Press

Уша Вэнс родилась 6 января 1986 года в Сан-Диего в семье индийских эмигрантов— Криша и Лакшми Чилукури. Ее родители, относящиеся к народу телугу, приехали в США в 1980-х годах.

Вторая леди США из профессорской семьи. Дед Уши Вэнс по отцовской линии Рамасастри Чилукури проживал в деревне Ваддуру штата Андхра-Прадеш, но переехал в Ченнай (штат Тамил Наду), когда получил место преподавателя физики в открывшемся там в 1959-м Индийском институте технологии. Позже и отец Уши Вэнс, инженер-механик, преподавал в этом самом престижном учебном заведении Индии. В США Криша Чилукури начал профессорскую деятельность в Университете штата Калифорния в Сан-Диего, его жена и мать второй леди Лакшми — молекулярный биолог, проректор Калифорнийского университета в Сан-Диего (это два разных вуза).

У второй леди США остались многочисленные родственники в Индии, в том числе 96-летняя двоюродная бабушка, Шантамма Чилукури. Она, кстати, тоже преподает физику в частном университете и считается самым пожилым профессором в стране — а еще перевела на английский язык один из священных текстов индуизма. Как рассказывала Шантамма Чилукури Reuters в июле прошлого года, когда Джей Ди Вэнс стал кандидатом в вице-президенты на выборах в США, большая часть ее семьи показывает академические успехи и серьезно относится к образованию.

Семья Уши Вэнс — не только образованная, но и очень религиозная (и она сама, и все ее родные исповедуют индуизм). Как признавался в июне прошлого года в интервью Fox News Джей Ди Вэнс, жена помогла возродить в нем христианскую веру. «Я действительно выросла в очень религиозном доме. Мои родители индуисты, и это помогло им быть очень хорошими родителями, это сделало их очень хорошими людьми. Так что я видела силу [веры]», — добавляла в том же интервью сидевшая рядом с мужем Уша Вэнс.

Как познакомились Уша Чилукури и Джей Ди Вэнс

close Вице-президент Джей Ди Вэнс и Уша Вэнс с детьми на инаугурации президента в Вашингтоне, 20 января 2025 года Matt Rourke/AP

Будущие вице-президент и вторая леди США познакомились в 2013 году в юридической школе Йельского университета — они вместе занимались организацией дискуссионной группы, которая обсуждала социально-экономический упадок «белой Америки». К тому моменту Уша Чилукури получила степень бакалавра по истории в Йеле и магистра — в Кембриджском университете, где она сосредоточилась на современной истории.

В своей автобиографической книге «Hillbilly Elegy» (что можно перевести как «Элегия деревенщины») Джей Ди Вэнс признавался, что довольно быстро влюбился в свою партнершу. «В месте, которое все время казалось немного чужим, присутствие Уши помогало мне почувствовать себя дома», — писал он. А в одном из интервью говорил, что Уша была его «Йельским духовным наставником».

В том же 2013-м они закончили школу, а в 2014-м поженились. Свадьба прошла в двух религиозных традициях — индуистской и христианской (Джей Ди Вэнс, воспитанный в протестантизме, в 2019-м перешел в католичество). Соединение культур выражается и в режиме питания семьи: Уша Вэнс вегетарианка — и на съезде Республиканской партии в 2024 году публично заявляла, что муж приспособился к ее пищевым привычкам и даже научился у ее матери готовить индийскую еду.

В браке у них родились трое детей — сыновья Эван и Вивек, а также дочь Мирабель.

Что же касается профессиональных успехов, то по окончании юридической школы Уша Вэнс работала ассистенткой судей — в их числе Бретт Кавано, который в 2018 году по представлению Дональда Трампа стал членом Верховного суда США. В последние шесть лет вторая леди США работала в юридической фирме Munger, Tolles and Olson, занимаясь гражданскими тяжбами. Она уволилась в июле 2024 года, когда Джей Ди Вэнс стал кандидатом на пост вице-президента США.

Во время предвыборной кампании Уша Вэнс постоянно была рядом с супругом, выступая на публичных мероприятиях и поддерживая его советами. Например, она помогала мужу готовиться к дебатам с Тимом Уолцом, претендовавшим на пост вице-президента от Демократической партии. Любопытно, что Уша Вэнс не всегда была республиканкой — в 2014 году она голосовала на праймериз демократов, а в 2017-м была зарегистрирована как сторонник независимых кандидатов.

Что говорят о второй леди США

close Уша Вэнс и первая леди США Мелания Трамп на инаугурации Дональда Трампа в Ротонде Капитолия в Вашингтоне, 20 января 20225 года Angelina Katsanis/AP

Любой отзыв об Уше Вэнс буквально пронизан восхищением. Прежде всего, конечно, речь идет о высказываниях ее мужа, который не раз признавался, что своим успехом во многом обязан поддержке жены. В своей книге «Hillbilly Elegy» Джей Ди Вэнс, говоря о первой встрече с родителями Уши, назвал свою супругу «суперумной дочерью индийских иммигрантов». А в 2020-м году на подкасте журналистки Мегин Келли хвастался, что ему повезло с женой, которая всегда подскажет, как поступить. «Я один из тех парней, для которых настоящая удача иметь некий сильный женский голос из-за левого плеча, который говорит: «Не делай этого, сделай так», — отмечал Вэнс.

С восхищением говорит об Уше Вэнс и мать Илона Маска Мэй. Недавно в соцсети X она заявила, что не понимает, почему никто не говорит о том, что второй леди США впервые стала женщина индийского происхождения и индуистского вероисповедания. «При личном общении она еще более симпатичная, умная и очаровательная», — написала Мэй Маск.

Высоко ценит Ушу Вэнс и президент США Дональд Трамп. В торжественный вечер по случаю инаугурации он заявил, говоря о Джей Ди Вэнсе: «Единственный человек умнее его — это его жена. Я мог бы выбрать ее [в качестве вице-президента], но линия наследования сработала по-другому».

Проявления расизма в адрес Уши Вэнс

close Вице-президент США Джей Ди Вэнс и Уша Вэнс в Ротонде Капитолия в Вашингтоне в день инаугурации Дональда Трампа, 20 января 2025 года Kevin Lamarque-Pool/Global Look Press

Вице-президенту США не раз приходилось защищать жену от расистских нападок. В 2022 году он раскритиковал газету Plain Dealer, выходящую в штате Огайо, за карикатуру, в которой высмеивалась его позиция по отношению к переименованию бейсбольной команды Cleveland Indians («Кливлендские индейцы») в Cleveland Guardians («Кливлендские стражники»). На рисунке Вэнса изобразили во время дебатов с оппонентом-демократом: «Единственная смена имени, которую я поддерживаю, это смена имени моей жены на «супруга сенатора Джей Ди Вэнса», — говорил он на карикатуре.

Команда Вэнса, в то время сенатора штата Огайо, призвала газету немедленно извиниться, уточнив: «Или, возможно, этот расизм окей, потому что направлен против республиканцев?»

После того как Джей Ди Вэнс был объявлен кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии, со стороны ультраправых послышались голоса, возмущенные происхождением его жены. Так, активист Ник Фуэнтес заявил: «Кто этот парень? Мы правда ждем, что человек с индийской женой и сыном по имени Вивек будет поддерживать идентичность белых?»

В ответ на это Вэнс в интервью Мегин Келли сказал: «Слушайте, я очень люблю свою жену. Я люблю ее потому, что она такая, какая есть. Конечно, она не белая, и мы подвергались нападкам и обвинениям по этому поводу со стороны белых шовинистов. Но я просто люблю, люблю ее».