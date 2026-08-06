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Политика

Главы МИД Азербайджана и Украины возложили цветы к памятнику ВСУ в Киеве

Главы МИД Байрамов и Сибига возложили цветы к памятнику ВСУ в Киеве
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Главы МИД Азербайджана и Украины Джейхун Байрамов и Андрей Сибига возложили цветы к памятнику Вооруженным силам Украины (ВСУ) в центре Киева. Об этом сообщает азербайджанское издание Minval Politika в Telegram-канале.

«Джейхун Байрамов вместе с Андреем Сибигой возложил венок и почтил память погибших защитников Украины...» — говорится в посте.

Азербайджанский дипломат прибыл в Киев 6 августа вскоре после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Согласно сообщению агентства APA, Байрамов должен провести в Киеве двусторонние переговоры с «высокопоставленными должностными лицами». О его возможной встрече с главой Украины Владимиром Зеленским не сообщалось.

В июле Лавров и Байрамов подписали план консультаций на 2026-2027 годы. Он включает в себя график встреч представителей ведомств и темы для обсуждения.

Ранее в Кремле прокомментировали призыв Алиева к украинцам «не соглашаться на оккупацию».

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