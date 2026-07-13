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Политика

Президент Азербайджана обратился к украинцам

Президент Азербайджана Алиев призвал украинцев не соглашаться на оккупацию
Ryan Carter/UAE Presidential Court/Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал украинский народ никогда не соглашаться на оккупацию. Соответствующее заявление политик сделал на Шушинском глобальном медиафоруме, отвечая на вопрос о совете для Украины, передает Minval Politika в Telegram-канале.

По его словам, это то, что Украина делает сегодня — не соглашается с оккупацией. Азербайджанский лидер отметил, что, несмотря на требование ряда стран завершить боевые действия с закреплением оккупации, народ и власти республики на это не пошли.

Политик выразил мнение, что уже давно нужно было остановить украинский конфликт. Он подчеркнул, что его позиция основана на личном опыте — опыте Азербайджана, который «пережил оккупацию и освободился от нее» (имеется в виду война в Карабахе — прим. ред.).

Алиев утверждает, что в прошлом ведущие государства оказывали давление на Азербайджан с требованием отказаться от Карабаха в пользу Армении, причем некоторые страны даже прибегали к угрозам.

Азербайджанский лидер подчеркнул, что невозможно победить народ, который хочет независимости. Он добавил, что по-прежнему поддерживает территориальную целостность, суверенитет и нерушимость границ Украины.

С начала конфликта на Украине Азербайджан последовательно заявляет о поддержке суверенитета, территориальной целостности и международно признанных границ Украины. При этом Баку не присоединился к антироссийским санкциям и выступает за урегулирование конфликта политико-дипломатическими средствами. Азербайджан также оказывает Украине гуманитарную помощь.

Ранее Алиев заявил о нормализации отношений между Россией и Азербайджаном.

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