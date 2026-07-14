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Политика

В Кремле прокомментировали призыв Алиева к украинцам «не соглашаться на оккупацию»

Песков: Россия считает точку зрения Азербайджана по Украине ошибочной
Александр Казаков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал призыв президента Азербайджана Ильхама Алиева к украинцам «не соглашаться на оккупацию».

Он отметил, что существует целый ряд государств, с которыми Россию связывают близкие отношения и которые разделяют позицию схожую с позицией Алиева.

«Позицию, с которой мы категорически не согласны. И да, это является предметом наших разногласий», — сказал представитель Кремля.

Вместе с тем, по словам Пескова, в России считают, что это не должно бросать тень на двусторонние отношения, тем более с такой страной, как Азербайджан.

Что касается точки зрения по Украине, Москва считает эту точку зрения ошибочной и она будет последовательно, по всем каналам, аргументированно объяснять, почему это так, добавил пресс-секретарь.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал украинский народ никогда не соглашаться на оккупацию. Он отметил, что, несмотря на требование ряда стран завершить боевые действия с закреплением оккупации, народ и власти Украины на это не пошли.

С начала конфликта на Украине Азербайджан последовательно заявляет о поддержке суверенитета, территориальной целостности и международно признанных границ Украины. При этом Баку не присоединился к антироссийским санкциям и выступает за урегулирование конфликта политико-дипломатическими средствами. Азербайджан также оказывает Украине гуманитарную помощь.

Ранее Алиев заявил о нормализации отношений между Россией и Азербайджаном.

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