«Частная инициатива». Что известно о закрытых переговорах по Украине в Австрии

Bloomberg: экс-чиновники из России и стран Европы обсудили Украину в Вене

Экс-чиновники из России, Великобритании, Германии и Франции в закрытом режиме обсудили пути завершения украинского конфликта, утверждает Bloomberg. По информации издания, встреча прошла в Австрии еще в июле. В европейских столицах отказались подтверждать ее проведение. Однако похожая «секретная встреча» по Украине тогда же состоялась и в Баку. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Вене состоялась закрытая встреча бывших высокопоставленных чиновников из России, Великобритании, Франции и Германии, где обсуждались «потенциальные условия» для урегулирования конфликта на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Участниками переговоров стали бывший советник по нацбезопасности Великобритании Тим Барроу, экс-посол Евросоюза (ЕС) в России и бывший госсекретарь ФРГ Маркус Эдерер, а также бывший французский дипломат Пьер Вимон. Они отказались назвать имя бывшего кремлевского чиновника, присутствовавшего на встрече.

В немецком внешнеполитическом ведомстве изданию сообщили, что встреча в австрийской столице «не проводились от имени или в координации с федеральным министерством иностранных дел» . В британском правительстве подчеркнули, что не комментируют заявления бывших чиновников. В Париже и вовсе отказались беседовать на эту тему.

По информации агентства, мероприятие прошло в июле. Организатором встречи выступил швейцарский аналитический центр «Центр гуманитарного диалога». Как отмечает источник, организация называет себя «пионером в сфере деликатного и независимого разрешения конфликтов». В совет директоров структуры как раз входят Эдерер и Вимон. Свою работу она обычно не афиширует.

Bloomberg обратило внимание, что экс-чиновники и аналитические институты часто ведут неформальный дипломатический диалог в стороне от официальных властей , чтобы найти решение «сложных международных проблем».

«Такие встречи чаще всего являются частными инициативами, не имеют официального мандата и проводятся на уровне экспертных дискуссий», — говорится в публикации.

Участники таких мероприятий обмениваются идеями, которые впоследствии могут быть переданы в правительственные структуры, уточнило издание.

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Собеседники издания отказались раскрыть, была ли прошедшая встреча частью попыток правительств «евротройки» (Великобритании, Франции и Германии) установить контакты с Кремлем для завершения конфликта на Украине.

«Неясно, готов ли [президент России Владимир] Путин к диалогу с европейскими лидерами, которых он неоднократно обвинял в пособничестве украинским атакам на территории России», — говорится в публикации.

Агентство подчеркнуло, что Москва рассматривает именно Вашингтон как основного посредника в достижении соглашения по Украине.

Не первая встреча

Аналогичная «секретная встреча» по Украине в июле прошла в Баку. Ее проведение подтвердил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

« Наша территория была использована для такой встречи без нашего ведома . Я не могу комментировать детали, поскольку мы не присутствовали на встрече. Однако данные о рейсах позволяют мне утверждать, что секретная встреча в Баку действительно состоялась», — говорил он.

По информации СМИ, среди участников встречи были экс-руководитель ведомства федерального канцлера при Ангеле Меркель Рональд Пофалла, бывший премьер-министр Бранденбурга Маттиас Платцек, глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, а также председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что «не располагает никакой информацией об этой встрече», поэтому «ему нечего сказать».

Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий в свою очередь заявил, что подобное мероприятие «столь же секретно, сколь и неважно».

« Значение таких встреч для реального мирного процесса близко к нулю », — приводит его слова «Европейская правда».

Тем временем трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию конфликта все еще поставлены на паузу. Однако Москва и Киев продолжают по отдельности контактировать с Вашингтоном. Как отмечали в Кремле, стороны в таком режиме обмениваются мнениями и информацией.