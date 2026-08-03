«А дальше — трудные переговоры». Подоляк заявил, что Зеленский предложил России три формата перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает три возможных формата перемирия с Россией — прекращение ударов по воздушным целям, энергетической инфраструктуре и линии фронта, заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, Киев также допускает заморозку боевых действий по текущей линии соприкосновения с последующим переходом к переговорам. В Кремле ранее говорили, что не получали конкретных предложений по так называемому воздушному перемирию.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает рассмотреть три варианта перемирия с Россией — прекращение ударов по воздушным целям, энергетической инфраструктуре и на линии фронта. Об этом заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, одним из возможных форматов может стать заморозка боевых действий по нынешней линии соприкосновения, после чего стороны смогут перейти к дальнейшим переговорам.

«Можно найти целый ряд форматов. Плюс предлагается заморозка войны по линии фронта для того, чтобы дальше уже вести трудные переговоры», — приводит его слова издание «Страна.ua».

Он также отметил, что Зеленский готов провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Воздушное перемирие

Агентство Reuters 24 июля со ссылкой на источники сообщило, что США и Украина обсуждают сценарий воздушного перемирия.

«Украинские и американские официальные лица обсуждали предложение о прекращении воздушного огня, которое будет представлено российским властям», — отмечает агентство.

Тогда же, 24 июля, Владимир Зеленский в интервью журналистке Лоре Лумер заявил, что готов подписать мирное соглашение с Россией в США.

«Да, я готов. Я готов приехать в Овальный кабинет или в [частную резиденцию Трампа] Мар-а-Лаго для подписания мирного соглашения», — подчеркнул он.

Зеленский отметил, что все зависит от президента Соединенных Штатов, который также должен определить место встречи.

Комментируя эти публикации, в Кремле заявили, что новых конкретных предложений в рамках украинского урегулирования не получали.

«Какой-либо конкретики на сей счет нет, какой-либо конкретики насчет каких-либо новых формул или предложений тоже нет», — заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Зачем Украине перемирие?

Украина пытается добиться прекращения огня из-за ухудшения экономической ситуации, вызванного ударами по портовой инфраструктуре и предприятиям военно-промышленного комплекса, отметил в беседе с «Газетой.Ru» посол по особым поручениям Константин Долгов.

«Зеленскому нужна пауза сейчас в виде воздушного перемирия или прекращения (временного, разумеется) боевых действий. Это однозначно. Ситуация у них все более тяжелая. Удары наши имеют эффект, они выбивают последовательно военно-экономическую инфраструктуру Киева. Урон уже очень большой, он с каждым днем, с каждым ударом становится все больше. Фактически они отрезаны от моря, а оружие и военное оборудование больше не могут поставляться морем. Это, конечно, большая проблема для Киева и его западных спонсоров, поэтому им какое-то перемирие нужно, конечно. Они будут сейчас пытаться его достичь. Нам оно не нужно абсолютно», — подчеркнул дипломат.

По его словам, Москве подобное перемирие невыгодно, поскольку Россия заинтересована не во временной паузе, а в долгосрочном урегулировании.

В свою очередь зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров рассказал «Газете.Ru», что России невыгодно идти на воздушное перемирие, так как Киев намерен использовать его только для усиления ВСУ.

«Мы понимаем, что Запад неслучайно просит воздушное перемирие. В последние дни резко усилились наши воздушные атаки на инфраструктуру Украины, особенно портовую, где мы разносим многие военные объекты Украины в пух и прах, поэтому они требуют перемирия. Нам это невыгодно, потому что оно будет использовано с одной единственной целью — опять накачать Украину оружием, снабдить ее необходимыми ракетами для отражения нашего наступления», — сказал сенатор.