«Это не лидерство»: почему «коалиции желающих» грозит распад

Бывший премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи в Лондоне, 7 июня 2026 года

Отставка Кира Стармера и завершение президентского срока Эммануэля Макрона могут поставить под угрозу будущее «коалиции желающих», поддерживающей Украину, пишет The Telegraph. По оценке издания, их уход с постов создаст вакуум лидерства в Европе, поскольку у Макрона нет преемника, а новый премьер Британии Энди Бернем почти не имеет опыта во внешней политике. Потенциальным новым лидером объединения называют канцлера Германии Фридриха Мерца, но и его позиции нестабильны. Что происходит с коалицией — в материале «Газеты.Ru».

Отставка бывшего премьер-министра Великобритании Кира Стармера и предстоящий уход с поста президента Франции Эмманюэля Макрона ставят под вопрос будущее так называемой «коалиции желающих» — неформального объединения 35 стран, оказывающих военную и политическую поддержку Украине, пишет британская газета The Telegraph.

«В связи с уходом сэра Кира [Стармера] и тем, что Макрон не сможет участвовать в президентских выборах в следующем году, возникают опасения по поводу возникновения вакуума власти, который может лишить Европу руководства», — пишет The Telegraph.

Стармер покинул свой пост 20 июля, новым главой британского правительства стал Энди Бернем. Он, по оценке Telegraph, обладает большим опытом во внутренней политике, но практически не работал в сфере международных отношений.

Макрон же, как отмечает газета, более не сможет баллотироваться на пост президента Франции в 2027 году — при этом у него нет преемника, который мог бы продолжить его внешнеполитический курс. Потенциальными фаворитами же считаются лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и глава партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон, которые выступали за снижение участия Парижа в НАТО и отмену санкций против России.

По информации источников газеты, британские власти уже оценивают, как возможная смена власти во Франции может сказаться на двустороннем сотрудничестве, включая обмен разведданными и дальнейшую работу «коалиции желающих». Один из западных чиновников заявил изданию, что подобный сценарий может создать «серьезную проблему» для НАТО.

Кто может возглавить коалицию?

В качестве потенциального нового лидера Европы The Telegraph рассматривает канцлера Германии Фридриха Мерца, однако отмечает, что его позиции также остаются неустойчивыми. По данным газеты, он столкнулся с внутриполитическими трудностями и растущими разногласиями внутри собственной партии.

Издание напоминает, что Германия отказалась направлять войска на Украину в составе возможной европейской миротворческой миссии. Депутат бундестага от Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер заявил, что разногласия в правящей коалиции повлияли на решения Мерца по ряду вопросов, включая поставки Киеву дальнобойных ракет Taurus, меры против так называемого российского «теневого флота», ограничения для российских дипломатов и деятельность «Русского дома».

Кроме того, агентство DPA сообщило, что Германия отказалась от участия в военных учениях «коалиции желающих», которые должны пройти в Польше.

«Это не лидерство — так кто же тогда может возглавить Европу? Нам нужен Черчилль. У нас уже было несколько моментов, требовавших масштаба Черчилля, но самого Черчилля в Европе пока нет», — заявил Кизеветтер.

The Telegraph также обращает внимание на позиции других европейских лидеров. Премьер-министр Польши Дональд Туск отказался поддержать возможную отправку польских войск на Украину, сославшись на близость страны к российской границе. Кроме того, уже в следующем году в Польше состоятся выборы, которые могут повлиять на его политическое будущее.

А премьер-министр Италии Джорджа Мелони, тоже выступившая против отправки военных на Украину, до конца следующего года также должна пройти через очередные выборы.

Коалиция уже разваливается?

14 июля премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что его страна больше не будет входить в «коалицию желающих». Он пояснил, что путь к урегулированию военного конфликта на Украине, по оценке Софии, заключается не в его затягивании, а «в решительной дипломатической миссии, которая положит конец эскалации». Это решение правительства поддержала и президент страны Илияна Йотова.

«Дискуссия, разгоревшаяся в последние дни по поводу участия Болгарии в коалиции желающих, является темой как внутриполитического, так и международного характера, и я считаю, что позиция нашей страны на данный момент верна», — отметила Йотова.

Посольстве РФ в Болгарии сочло такую позицию Софии «позитивным моментом» и признаком того, что болгарские власти «здраво оценивают риски для своей страны и ее населения от подобных агрессивных антироссийских инициатив». При этом в дипмиссии подчеркнули, что Болгария «по-прежнему остается одним из спонсоров» Украины и передает ей «огромное количество оружия и боеприпасов».

В свою очередь немецкое издание Der Spiegel писало, что в составе коалиции остается все меньше стран, готовых помогать Киеву: по его данным, участникам объединения приходится «поддерживать друг друга, потому что некоторые из них начинают колебаться».