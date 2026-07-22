Посольство РФ оценило отказ Болгарии от «коалиции желающих» по Украине

Отказ президента Болгарии Илияны Йотовой от участия в «коалиции желающих» по Украине показывает, что София здраво оценивает риски от агрессивных инициатив. Об этом РИА Новости заявили в посольстве РФ в стране.

«Декларируемый отказ от участия в так называемой «коалиции желающих» — несомненно, позитивный момент. <...> Это значит, власти Болгарии здраво оценивают риски для своей страны и ее населения от подобных агрессивных антироссийских инициатив», — заявили в посольстве РФ в Болгарии.

20 июля президент Болгарии Илияна Йотова поддержала отказ правительства страны от участия в «коалиции желающих».

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал решение Болгарии отказаться от участия в «коалиции желающих» катастрофой для президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Он отметил, что таким образом «Болгария захлопнула дверь перед носом Макрона».

В «коалиции желающих», вдохновителями которой стали Франция и Великобритания, состоят более 30 стран. Они выступают за выделение военной помощи Киеву и допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине.

Ранее Захарова сравнила «коалицию желающих» по Украине с Содомом и Гоморрой.