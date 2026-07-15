В Германии заявили, что все меньше стран хотят помогать Украине

Spiegel: в «коалиции желающих» остается все меньше стран, готовых помогать Киеву

В «коалиции желающих» остается все меньше стран, готовых помогать Украине. Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel.

Отмечается, что партнеры по коалиции прежде всего сосредоточены на своем собственном спокойствии.

«Они поддерживают друг друга, потому что некоторые из них начинают колебаться», — говорится в публикации.

Авторы публикации указывают на то, что с 2023 года число стран ЕС, фактически оказывающих военную помощь Украине, резко сократилось — в 2023 году их было 21, в 2026 году — всего 14.

Накануне Der Spiegel писал, что президент Франции Эммануэль Макрон организовал в Париже встречу «коалиции желающих», чтобы привлечь внимание российского президента Владимира Путина.

По данным издания, объединение, собранное французским лидером, рассчитывает на серьезное восприятие своих действий со стороны Москвы. В работе «клуба друзей Украины» приняли участие генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

13 июля в Париже прошел саммит «коалиции желающих». Его участники приняли решение о проведении военных учений в соседних с Украиной странах, подтвердили курс на выделение военной помощи Киеву в текущем году, обсудили лицензионное производство ракет Patriot на Украине и создание «новой европейской противоракетной системы с участием украинских специалистов».

Ранее Макрон заявил, что Украина получит лицензию на производство ракет SCALP на своей территории.