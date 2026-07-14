Одна из европейских стран вышла из «коалиции желающих»

Болгария больше не будет входить в так называемую «коалицию желающих» по Украине. Об этом на саммите коалиции в Париже заявил премьер-министр республики Румен Радев, его слова приводит Bloomberg.

«Мы не участвуем в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Киеву», — отметил болгарский политик.

По словам Радева, решение военного конфликта на Украине заключается не в его затягивании, а в решительной дипломатической миссии, которая положит конец эскалации.

13 июля в Париже состоялся саммит «коалиции желающих». Его участники, в том числе, приняли решение о проведении в ближайшие месяцы в соседних с Украиной странах военных учений. Кроме того, они подтвердили курс на выделение военной помощи Киеву в текущем году, обсудили лицензионное производство американских ракет Patriot на территории республики и создание «новой европейской противоракетной системы с участием украинских специалистов».

Ранее Польша отказалась передавать Украине ракеты для Patriot.