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Политика

Болгарию уличили в двуличии на фоне выхода из «коалиции желающих» по Украине

Посольство РФ: Болгария продолжает спонсировать и вооружать Украину
Shutterstock/FOTODOM

Болгария не прекратила спонсировать и вооружать Украину, несмотря на отказ от участия в так называемой «коалиции желающих». Об этом заявили РИА Новости в посольстве РФ в стране.

«Болгария по-прежнему остается одним из спонсоров киевского режима, продает ему напрямую и через третьи руки огромное количество оружия и боеприпасов», — сообщили в посольстве.

14 июля премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что страна больше не будет входить в «коалицию желающих», которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Киеву. Политик подчеркнул, что решение военного конфликта на Украине заключается не в его затягивании, а в решительной дипломатической миссии, которая положит конец эскалации.

20 июля президент Болгарии Илияна Йотова поддержала отказ правительства страны от участия в «коалиции желающих».

Ранее во Франции рассказали об «ударе» Болгарии по Макрону и фон дер Ляйен.

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