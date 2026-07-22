Болгария не прекратила спонсировать и вооружать Украину, несмотря на отказ от участия в так называемой «коалиции желающих». Об этом заявили РИА Новости в посольстве РФ в стране.

«Болгария по-прежнему остается одним из спонсоров киевского режима, продает ему напрямую и через третьи руки огромное количество оружия и боеприпасов», — сообщили в посольстве.

14 июля премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что страна больше не будет входить в «коалицию желающих», которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Киеву. Политик подчеркнул, что решение военного конфликта на Украине заключается не в его затягивании, а в решительной дипломатической миссии, которая положит конец эскалации.

20 июля президент Болгарии Илияна Йотова поддержала отказ правительства страны от участия в «коалиции желающих».

Ранее во Франции рассказали об «ударе» Болгарии по Макрону и фон дер Ляйен.