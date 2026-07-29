«Только победой в СВО». Медведев рассказал, как сохранить Россию

Медведев заявил, что сохранить Россию можно только победой в СВО

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что сохранить Россию можно только победой в специальной военной операции. По его словам, эта задача сегодня объединяет все ответственные политические силы страны. О чем еще говорили участники форума «Территория смыслов», как на Украине оценивают перспективы конфликта и что в Киеве говорят о его завершении — в материале «Газеты.Ru».

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая с лекцией на форуме «Территория смыслов», заявил, что сегодня все политические силы России объединяет общая задача, а сохранить страну, по его мнению, можно только победой в специальной военной операции.

«Сохранить нашу страну можно только одним способом — победой в специальной военной операции», — подчеркнул политик.

По словам Медведева, в этом вопросе позиции всех ответственных политических сил совпадают.

Военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный, выступая на пленарной сессии форума «Политические лидеры нового времени: стратегический выбор и решения», выразил мнение, что нынешнему поколению молодых политиков предстоит работать в период своей наивысшей активности в условиях серьезных международных вызовов.

«Вряд ли вы будете со мной спорить, что даже после победы в СВО нас ждет еще очень длительный период противостояния и борьбы за более справедливый мир, за более справедливое мироустройство», — сказал он.

«Строить Украину, а не воевать за нее»

Исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара заявил, что намерен добиться завершения конфликта с Россией до того, как его дети достигнут призывного возраста.

«Моя личная цель — завершить войну до того, как двое моих сыновей, которым сейчас 9 и 11 лет, достигнут призывного возраста, чтобы они строили Украину, а не воевали за нее», — сказал он.

В этом же интервью Хмара заявил, что Украина не может «отвечать ударом на удар» и должна действовать асимметрично, а также вновь подчеркнул важность расширения сотрудничества с США в сфере обороны.

«Атмосфера за год изменилась»

28 июля Владимир Зеленский встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Как пишет Politico, Зеленский считает, что ему удалось убедить Вашингтон в способности Киева добиться успеха в конфликте. Зеленский покинул Соединенные Штаты «в приподнятом настроении» , отмечает издание.

Украинский лидер также заявил, что считает санкции одним из инструментов давления на Россию. По данным Politico, сенат США одобрил законопроект о новых санкциях против стран, закупающих российскую нефть.

Как заявил изданию сенатор-республиканец Майк Раундс, авторы инициативы рассчитывают, что новые ограничения усилят давление на Москву и будут способствовать переговорам.

Как отмечает Politico, на встрече с законодателями Зеленский вновь призвал расширить военную поддержку Украины, в том числе предоставить лицензию на производство комплексов Patriot, обеспечить поставки ракет-перехватчиков PAC-3 и сохранить доступ к системе спутниковой связи Starlink.