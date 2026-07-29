Дипломатия и ракеты. О чем говорили Трамп и Зеленский?

В Белом доме заявили, что встреча Трампа и Зеленского прошла продуктивно

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме, 28 июля 2026 года

Президент США Дональд Трамп провел часовую беседу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Встреча прошла в закрытом режиме. В Белом доме ее назвали «позитивной и продуктивной». Однако оба лидера не сделали никаких заявлений для СМИ. Позже Зеленский сообщил, что обсудил с Трампом производство ракет для ЗРК Patriot «и некоторые другие идеи, которые могут помочь». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский провели двусторонние переговоры в Белом доме 28 июля. Встреча двух лидеров продолжалась час и прошла в закрытом режиме — без представителей СМИ.

Главы государств не сделали никаких заявлений для СМИ после окончания переговоров. Однако пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в социальной сети Х назвала их беседу «позитивной и продуктивной». Каких-либо подробностей она не привела.

Журналист телеканала Newsmax Нана Саджайа со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что Трамп и Зеленский провели «предметную встречу» . В частности, они обсудили вероятный визит в Киев спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера.

«Среди обсуждаемых тем были решения по прекращению войны, подтверждение обязательств по лицензированию в качестве долгосрочной цели, поездка Уиткоффа и Кушнера в Киев с целью «создания нового импульса для дипломатических усилий», — написала Саджайа в Х.

По информации украинского издания «Страна.ua», вместе с Зеленским на переговорах с Трампом присутствовали глава офиса президента (ОП) Украины Кирилл Буданов, первый замглавы ОП Сергей Кислица, замглавы ОП Павел Палиса, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, и. о. главы МИД Андрей Сибига, лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, а также посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Примечательно, что американский лидер не встретил украинского коллегу по его прибытии в США . Судя по видеозаписи из Telegram-канала Зеленского, у самолета его первыми приветствовали Стефанишина и представитель ВСУ. Кроме того, Зеленского провели в Овальный кабинет в Западном крыле Белого дома через боковой вход, минуя парадный подъезд.

После встречи с Трампом Зеленский отправился в Вашингтонский кафедральный собор на церемонию прощания с сенатором Линдси Грэмом. Зеленский и Сибига сидели в пятом ряду, тогда как Трамп — в первом. Затем украинский лидер намерен встретиться с сенаторами в Капитолии.

«Идеи, которые могут помочь»

Зеленский в свою очередь назвал встречу с Трампом «хорошей». По его словам, он обсудил с главой Белого дома лицензии на производство перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot «и некоторые другие идеи, которые могут помочь».

«Также говорили о дипломатии — важно активизировать дипломатический процесс. Наши команды согласуют детали их дальнейшей коммуникации», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Спустя некоторое время украинский лидер сообщил, что встретился с представителями оборонной компании Lockheed Martin, которая производит баллистические ракеты ATACMS, реактивные системы залпового огня HIMARS, истребители F-16 и ракеты для систем Patriot.

«Обсудили еще большее развитие нашего сотрудничества — совместное производство и обмен технологиями», — отметил он.

По его словам, команды уже работают над «конкретными решениями, чтобы как можно быстрее перейти к совместному производству» .

Буданов в свою очередь назвал «содержательным» разговор с Трампом и американскими коллегами. Он поблагодарил их за «непоколебимую поддержку Украины».

«Вместе с американскими партнерами имеем четкое понимание необходимости скорейшего и справедливого окончания войны. Договорились об интенсификации переговорного процесса на всех уровнях», — отметил Буданов в Telegram-канале.

Незадолго до встречи Трампа и Зеленского агентство Reuters писало, что оба лидера могут обсудить инициативу о прекращении огня в воздухе, которую планируют предложить России на будущих переговорах. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал публикации в прессе «не более чем измышлениями» без какой-либо конкретики.