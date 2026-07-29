После СВО Россию ждет период противостояния за более справедливое мироустройство. Об этом заявил военный корреспондент, заместитель генерального директора ВГТРК Герой России Евгений Поддубный, его цитирует ТАСС.

«Вы молодые политики и войдете в период своей наивысшей активности в очень ответственное время. Я сейчас не говорю про СВО, а скорее о поствоенном времени. Хотя его условно можно назвать поствоенным. Вряд ли вы будете со мной спорить, что даже после победы в СВО нас ждет еще очень длительный период противостояния и борьбы за более справедливый мир, за более справедливое мироустройство», — сказал он.

До этого депутат Госдумы Анатолий Вассерман высказал мнение о том, что спецоперация завершится после полной ликвидации «террористической организации Украина». Так, парламентарий объяснил, что когда российская армия выйдет на границы с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией, тогда прекратится «накачка» Украины западным оружием и боеприпасами. Поэтому до тех пор, пока «террористическая организация Украина» не ликвидирована полностью, противник будет вовсю использовать ее против России.

Ранее Вассерман ответил на заявление о разделе Украины анекдотом про слона.