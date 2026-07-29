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Политика

Поддубный рассказал, за что будет бороться Россия после СВО

Поддубный: после победы в СВО Россию ждет борьба за справедливый миропорядок
Алексей Никольский/РИА Новости

После СВО Россию ждет период противостояния за более справедливое мироустройство. Об этом заявил военный корреспондент, заместитель генерального директора ВГТРК Герой России Евгений Поддубный, его цитирует ТАСС.

«Вы молодые политики и войдете в период своей наивысшей активности в очень ответственное время. Я сейчас не говорю про СВО, а скорее о поствоенном времени. Хотя его условно можно назвать поствоенным. Вряд ли вы будете со мной спорить, что даже после победы в СВО нас ждет еще очень длительный период противостояния и борьбы за более справедливый мир, за более справедливое мироустройство», — сказал он.

До этого депутат Госдумы Анатолий Вассерман высказал мнение о том, что спецоперация завершится после полной ликвидации «террористической организации Украина». Так, парламентарий объяснил, что когда российская армия выйдет на границы с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией, тогда прекратится «накачка» Украины западным оружием и боеприпасами. Поэтому до тех пор, пока «террористическая организация Украина» не ликвидирована полностью, противник будет вовсю использовать ее против России.

Ранее Вассерман ответил на заявление о разделе Украины анекдотом про слона.

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