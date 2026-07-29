Медведев заявил, что сохранить Россию можно лишь победой в СВО

Медведев: сохранить Россию можно лишь победой в СВО

Сохранить Россию можно только победой в специальной военной операции. Об этом заявил председатель партии «Единая Россия» (ЕР) Дмитрий Медведев, выступая на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», пишет РИА Новости.

«Как можно сохранить нашу страну? А сохранить нашу страну можно только одним способом: победой в специальной военной операции», — сказал он.

Медведев также добавил, что у всех политических сил в России есть единственная задача — «сохранить нашу страну».

В июне председатель ЕР заявил, что Россия начала СВО в соответствии со статьей 51 Устава Организации объединенных наций (ООН). По его словам, реальная угроза агрессии со стороны Украины и ее спонсоров, а также фальсификация переговорного процесса в 2022 году вынудили Россию начать проведение военной операции.

23 июня президент России Владимир Путин заявил, что РФ восемь лет терпела, но в конце концов была вынуждена встать на защиту людей Донбасса.

Ранее Медведев призвал поддерживать бизнес, который вносит вклад в СВО.