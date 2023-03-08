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Die Zeit: участвовавшее в подрывах «СП» судно арендовала фирма, принадлежащая украинцам

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Swedish Coast Guard/Reuters

Немецкие следователи выяснили, что судно, с которого совершили диверсию на «Северных потоках 1 и 2», арендовали через компанию, принадлежавшую гражданам Украины. Об этом сообщает Die Zeit.

«По информации [немецких СМИ] ARD, Kontraste, SWR и Zeit, следователям удалось идентифицировать судно, которое, предположительно, использовалось для секретной операции», — говорится в материале.

Установлено, что речь о яхте, которую арендовали у предприятия, базирующегося в Польше.

Предполагается, что фирма принадлежит двум украинцам.

Следователи считают, что диверсию на «СП» могла совершить команда из шести человек. Их национальность установить не удалось из-за поддельных паспортов.

В состав группы входили капитан, два водолаза, два помощника водолаза и женщина-врач. Именно в таком составе и осуществлена диверсия на «Северных потоках», добавили в газете.

Яхта отплыла из Ростока 6 сентября 2022 года.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал новые публикации о терактах на «Северных потоках» скоординированным вбросом.

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