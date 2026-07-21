Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» заявил о работе на СБУ

Гражданин Украины Сергей Кузнецов, обвиняемый в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявил, что на момент совершения преступления входил в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) и работал на Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает Presse Augsburg со ссылкой на немецкий журнал Stern.

По информации издания, из обвинительного заключения Генеральной прокуратуры ФРГ следует, что Кузнецов сделал это заявление во время телефонного разговора с супругой. Звонок прослушивали, пока украинец находился под стражей в Италии. Документ, по данным Stern, содержит указания на причастность украинских госструктур к диверсии. При этом отмечается, что следователи располагают лишь косвенными уликами против Кузнецова.

В прослушиваемых разговорах украинец также жаловался, что чувствует себя «брошенным» страной. Он также выражал желание поговорить с неким «Романом», предположительно, своим командиром Романом Червинским, пишет Stern.

Генеральная прокуратура Германии предъявила Кузнецову обвинения в военном преступлении, атаке на гражданскую энергетическую инфраструктуру, а также в осуществлении взрыва и разрушении строительных объектов. По данным следствия, он был руководителем диверсионной группы.

В августе 2025 года Европейский ордер на арест показал, что в диверсионную группу, которая, предположительно, совершила теракты на газопроводах «Северный поток», входили семь человек, которых координировал гражданин Украины Сергей Кузнецов, отставной капитан ВСУ и бывший сотрудник СБУ. По данным Corriere della Sera, он был капитаном яхты «Андромеда», которая использовалась для перевозки взрывчатки для подрыва труб.

Ранее военкор назвал имена участников подрыва «Северных потоков».