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США готовили взрыв «Северных потоков» до начала СВО: появились новые подробности о диверсии

Журналист Херш: США хотели подорвать «Северный поток» еще до СВО

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Место утечки газа на газопроводе «Северный поток 2»

Место утечки газа на газопроводе «Северный поток 2»

РИА Новости
США отправили в Балтийское море своих агентов, готовых взорвать «Северный поток» еще до начала военной операции на Украине, утверждает американский журналист Сеймур Херш. По его данным, операцию отложил Джо Байден. В итоге он отдал приказ подорвать «Северный поток», чтобы надавить на Берлин, а не на Москву.

Агенты США собирались взорвать газопровод «Северный поток» до начала СВО, чтобы заставить Владимира Путина не начинать военные действия, написал на своем сайте американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

«Американцы, отправленные на секретную миссию в Балтийское море за несколько недель до российского вторжения на Украину ..., полагали, что [их] целью было убедить российского президента Владимира Путина не нападать. Когда вторжение, несмотря на публичные угрозы уничтожить трубопровод, <...> все же состоялось, американской команде в Норвегии приказали продолжать работу и найти способ довести ее до конца», — заявил Херш.

По его словам, диверсию подготовили к концу мая 2022 года, но Байден отложил операцию без объяснения причин. В итоге он приказал ЦРУ взорвать «Северный поток» только в конце сентября. Журналист считает, что так американский лидер хотел повлиять уже не на Кремль, а на канцлера Германии Олафа Шольца.

Диверсия против ФРГ

Согласно материалу, немецкие избиратели «были нерешительны в поддержке Украины»:

«Президент [США] опасался, что Шольц <...> мог дать слабину перед лицом приближающейся зимы и решить, что держать свой народ в тепле, а промышленность — в процветании важнее, чем помогать Украине».

Тогда по команде из Белого дома были уничтожены три из четырех веток трубопровода, который помогал Германии с 2011 года получать дешевый российский газ. Херш написал, что их взорвали с помощью «низкочастотного сонарного устройства».

«На этой неделе появились новости, что немецкая государственная энергетическая компания заключила энергетическое соглашение с норвежской фирмой. Reuters приложило все усилия, чтобы представить это «сделкой века», а разрушенные газопроводы уже неактуальными», — заметил Херш.

«Силовое» решение Вашингтона

В начале февраля журналист сообщил, что США создали группу по планированию взрыва «Северного потока» в конце 2021 года. Ее возглавил советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

Операция вызывала споры в командовании вооруженных сил США и в окружении Байдена, отметил публицист. Представители Госдепа указывали, что если правда выйдет наружу, это станет «политическим кошмаром». Однако Салливан и Байден настаивали на уничтожении трубопровода.

В итоге американские водолазы под руководством ЦРУ заложили дистанционно активируемые взрывные устройства под прикрытием учений BALTOPS 22 в июне 2022 года. В этом им помогала Норвегия. Когда пришло время, взрывчатку активировали с помощью радиобуя, сброшенного с норвежского самолета.

США отрицают все обвинения. «Эта совершенная ложь и полная фикция», — заявила руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон на расследование Херша.

Владимир Путин в декабре поддержал версию о причастности США. «Это сделали, скорее всего, американцы, или с их подачи кто-то сделал», — указал он.

Российский лидер подчеркивал, что одна из линий «Северного потока – 1» все еще работает, однако Германия не дает ее запустить.

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