Фигуранту дела о «Северных потоках» в ФРГ предъявили обвинение

Гражданину Украины Сергею Кузнецову, обвиняемому в причастности к подрыву «Северных потоков», предъявили в Германии обвинение в военном преступлении. Об этом сообщила адвокат подсудимого Никола Канестрини, ее слова приводит РИА Новости.

«Наша защита полностью оспаривает предъявленное обвинение», — подчеркнула адвокат.

По словам Канестрини, обвинительное заключение немецких властей содержит «лишь гипотезу обвинения и не более того».

Генеральная прокуратура Германии предъявила Кузнецову обвинения в военном преступлении, атаке на гражданскую энергетическую инфраструктуру, а также в осуществлении взрыва и разрушении строительных объектов. По данным следствия, он был руководителем диверсионной группы.

Немецкий журнал Stern ранее сообщил, что на момент совершения преступления Кузнецов входил в состав Вооруженных сил Украины и работал на Службу безопасности Украины.

По информации издания, украинец сделал это заявление во время телефонного разговора с супругой. Звонок прослушивали, пока Кузнецов находился под стражей в Италии. Stern ссылается на документы прокуратуры ФРГ, которые указывают на причастность украинских госструктур к диверсии. При этом отмечается, что следователи располагают лишь косвенными уликами против Кузнецова.

Ранее в Германии призвали остановить помощь Украине из-за подрыва «Северных потоков».