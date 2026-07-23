«Замороженное размораживаем». Готовы ли США вернуться к переговорам по Украине?

Песков: в Кремле надеются, что переговоры по Украине продолжатся в Москве

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи на полях саммита АСЕАН в Маниле, 23 июля 2026 года

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Марко Рубио на полях саммита АСЕАН в Маниле. По итогам разговора обе стороны подтвердили готовность продолжать переговорный процесс по Украине, при этом Рубио заявил о необходимости разработки новых подходов к этому диалогу. В Кремле выразили надежду, что очные контакты представителей России и США продолжатся в ближайшее время. Готовы ли Штаты вернуться к переговорам по украинскому вопросу на самом деле и какие новые подходы они могут предложить — в материале «Газеты.Ru».

Российская сторона надеется, что когда американские переговорщики станут свободнее, очные контакты с ними продолжатся. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы продолжаем по имеющимся рабочим каналам наш диалог с американцами и надеемся, что когда американские переговорщики будут посвободнее, мы продолжим очное общение, они смогут приехать в Москву и продолжить наш диалог», — сказал представитель Кремля.

Заявление Пескова последовало за встречей министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио на полях саммита АСЕАН в Маниле. Инициатором встречи на этот раз выступила американская сторона, сама беседа продлилась 35 минут.

В МИД России отметили, что в ходе переговоров Лавров довел до Рубио информацию о положении дел на линии боевого соприкосновения и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки Украины вооружениями.

«Лавров вновь подтвердил готовность российской стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной на встрече президентов [России Владимира] Путина и [США Дональда] Трампа в Анкоридже и на которые российский лидер дал согласие», — сказано в официальном сообщении МИД.

Кроме украинской тематики стороны обсудили нормализацию условий работы дипломатических миссий двух стран. Отмечается, что Рубио и Лавров достигли соглашения о продолжении контактов по линии внешнеполитических ведомств.

Перед встречей Рубио с Лавровым, в среду, 22 июля, состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Журналист издания Axios Барак Равид сообщил, что стороны обсудили варианты возобновления дипломатических усилий по урегулированию ситуации на Украине.

Также стало известно, что Зеленский рассматривает возможность поехать в США, чтобы принять участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом и встретиться там с Дональдом Трампом.

«Новые идеи» США

Американская сторона, подводя итоги переговоров в Маниле, заявила, что состоявшаяся беседа была «хорошей и откровенной». При этом Рубио отметил, что для урегулирования конфликта на Украине нужны новые идеи и предложения.

«Мир наступит только благодаря какой-то новой идее и новым концепциям. Мы готовы предложить некоторые такие идеи в подходящей обстановке и форме, если представится возможность и будут подходящие условия», — сказал он.

Госсекретарь США также подтвердил, что Вашингтон готов сыграть конструктивную роль в урегулировании конфликта на Украине и намерен использовать любую возможность для продвижения мирного урегулирования.

В России слова о необходимости новых идей и предложений для решения по Украине сочли намеком на то, чтобы Москва пошла на уступки.

«Тут все очень просто — новые идеи, новые предложения означают, что от нас ждут уступок, потому что в реальности США за этот год заинтересовались Ираном, а не Украиной, им уже даже не до украинского урегулирования... Европейцы продолжают усиливать Украину, дают ей деньги на это. Украина почувствовала кураж, поэтому в реальности: новые идеи — это новые уступки с нашей стороны», — уточнил в беседе с «Газетой.Ru» политолог Константин Блохин.

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Похожей точки зрения придерживается и политолог Владимир Солонников. Он подчеркнул, что сами Соединенные Штаты пока не предлагали открыто никаких новых подходов, но очевидно намекают на то, что это должна сделать российская сторона.

«Странная формулировка о чем-то новом, при том, что никаких предложений от США мы не слышали. Кажется, что имеются в виду уступки со стороны России, только под новым соусом. С американцами вообще не стоит смотреть на красивые слова и антураж, надо смотреть на действия», — сказал Солонников «Газете.Ru».

По его мнению, «новым подходом» стало бы признание США статуса территорий, присоединившихся к России, и необходимости денацификации и демилитаризации Украины.

«Даже прежние предложения Штатов никогда не учитывали интересы России полностью. Штаты вообще в эти переговоры ввязались, чтобы получить возможность контроля над частью украинских ресурсов, чтобы извлечь выгоду для себя», — заключил Солонников.

Возврат к урегулированию?

После возобновления очных контактов Москвы и Вашингтона в Маниле, а также телефонного разговора Зеленского со спецпредставителями США, вполне логично встал вопрос о том, насколько Штаты готовы возобновить прежний переговорный трек по украинскому вопросу.

Так, председатель комитета Совфеда по международным делам, бывший заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин увидел во встрече в Маниле сигнал от Соединенных Штатов.

«Надо отметить, что встреча в Маниле Сергея Лаврова с Марко Рубио была в любом случае полезным сигналом. Совершенно ясно, что сигнал пока остается без серьезных результатов, поскольку эти результаты зависят от прежде всего от Трампа, а он достаточно непредсказуемый политик. То, что многие называют «духом Анкориджа», та тональность, которая доминировала в Анкоридже на встрече двух лидеров, существует и создает ощутимую надежду», — отметил дипломат.

Карасин добавил, что объективная информация о реальном положении дел на линии соприкосновения и деструктивной роли «зарвавшейся в милитаристском угаре Европы», которую Лавров передал американской стороне, будет полезной для США.

Эксперты отмечают, что первая за долгое время встреча между Лавровым и Рубио дает надежду на «разбивание льда», который покрыл переговорный процесс по Украине, но серьезных и быстрых прорывов ждать не стоит.

«Прошла первая за долгое время живая встреча между нашим министром иностранных дел и госсекретарем Соединенных Штатов. Встреча проходила не более получаса, поэтому я сильно сомневаюсь, что стоит ждать каких-то очень серьезных прорывов после нее. Однако она дает надежду на то, что переговорный процесс, который находится в замороженном состоянии, будет размораживаться», — отметил политолог-американист Малек Дудаков.

Дудаков подчеркнул, что переговорный процесс находится в «замороженном состоянии» из-за потери интереса со стороны Вашингтона .

«Здесь, во многом, вина в первую очередь американской стороны. Она очень быстро начала терять интерес к серьезным переговорам по Украине, после того как стало понятно, что наскоком это все не решить. А потом просто переключилась на Ближний Восток и теперь занимается немножко другой повесткой», — пояснил американист.

Jonathan Ernst/Reuters

Политолог не исключил, что реальные подвижки могут произойти после визита Владимира Зеленского в США, если таковой случится в ближайшее время.

«Посмотрим, к чему приведет поездка Зеленского в Америку. Я думаю, что именно после нее какие-то подвижки действительно могут произойти», — резюмировал Дудаков.

На США рассчитывать не стоит

Более пессимистичного мнения о готовности США возобновить переговорный процесс по Украине придерживается научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов. Он заявил «Газете.Ru», что обычные разговоры Зеленского с Уиткоффом и Лаврова с Рубио не помогут приблизить мир на Украине.

«Я думаю, что звонок Зеленскому не значит, что американские переговорщики проснулись или что они решили вновь вернуться к решениям по Украине. Наоборот, многие говорят, что так называемый «дух Анкориджа» уже в прошлом, а достигнутые там договоренности неприменимы», — сказал политолог.

По словам Лукьянова, на сегодняшний день переговоры застопорились потому, что повестки для них попросту нет.

В свою очередь политолог Рафаэль Ордуханян полагает, что без военной победы любые мирные переговоры бессмысленны, тем более, что США не способны выполнять посредническую функцию.

«Такие контакты не приносят никакой практической помощи. Это показатель того, что без военной победы говорить и обсуждать что-то политически не имеет никакого смысла. Состоявшиеся встречи не имеют никакой базы для переговоров», — заявил американист.

Эксперт подчеркнул, что американцы очевидно пытаются «дать заднюю» и говорят о смене основ для переговоров.

«Америка никогда не была и не будет заинтересована в установлении мира на Украине. Война на Украине выгодна Америке. Сейчас они предпринимают переговоры и обсуждения только для того, чтобы сбить нас с толку и увести диалог в другое русло», — уверен Ордуханян.