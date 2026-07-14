СМИ: исполнительницу теракта в Монако ликвидировали его организаторы

Предполагаемую исполнительницу покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако убили те, кто организовал теракт. Об этом пишет издание «Украинская правда» («УП») со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

Речь идет об экс-сотруднике Службы безопасности Украины Виталии Жиковиче и офицере Главного управления разведки минобороны Владиславе Реуте.

По данным источников издания, оба фигуранта сотрудничают со следствием и дают показания. В частности, Реут признал, что именно он изготовил один из компонентов электронного детонатора. Он был замаскирован под детскую игрушечную машину и передан через Германию украинке Анастасии Березовской, которая должна была уже собрать взрывное устройство. Жикович при этом сказал, что сама изготовить такую конструкцию женщина не могла.

Следствие проверяет версию, по которой Реут и Живкович решили убить Березовскую, поскольку она могла рассказать о других участниках операции. Жикович и Гур также подтвердили, что Березовская исполнила покушение на Ермолаева, чтобы заработать на дом на Украине.

Анастасия Березовская являлась главной подозреваемой в совершении теракта в Монако, в результате которого пострадали предприниматель украинского происхождения Вадим Ермолаев и еще два человека. Интерпол по запросу княжества объявил женщину, устроившую взрыв, в розыск, однако 6 июля ее нашли без признаков жизни в Киевской области. На теле Березовской имелись огнестрельные ранения.

Ранее экс-советник генпрокурора Украины рассказал о роли Зеленского в покушении на Ермолаева.