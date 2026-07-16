RT раскрыл планы украинского агента Жиковича устроить теракты в Пятигорске

Украинский агент Виталий Жикович, проходящий по делу об убийстве главной подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева Анастасии Березовской, планировал организовать в Пятигорске серию терактов. Как выяснил RT, с этой целью он успел завербовать несколько человек, которые должны были выступить в роли смертников.

Объявленный Интерполом в розыск после взрыва в Монако Жикович планировал устроить теракт в курортной зоне города, его целью были правоохранители. Для этого он завербовал гражданку Германии, намереваясь сделать ее смертницей и устранить ее с помощью взрыва руками члена ИГ (организация запрещена в России)*.

План преступника был раскрыт силовиками, однако Жикович не оставил попытки – он решил совершить двойной теракт в центре Пятигорска, завербовав двух женщин из Москвы, которые искали работу в интернете. Их украинский агент также намеревался сделать смертницами, обязав пронести на своем теле взрывчатку к месту теракта, однако обеих женщин успели арестовать до подрыва.

Кроме того, выяснилось, что Жикович хотел взорвать придорожное кафе на юге России, в котором останавливались как силовики, так и обычные люди, и устроить теракт в Грозном. При этом ранее было обнаружено, что с целью воплощения своих планов он вербовал сторонников ИГ.

Напомним, 29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого, помимо Ермолаева, пострадали его спутница и ее 13-летний сын. Главной подозреваемой стала гражданка Украины Анастасия Березовская, которую Интерпол объявил в международный розыск. Ее тело со следами огнестрельных ранений обнаружили 6 июля под Киевом. Позднее следователи выяснили, что после возвращения на Украину она общалась с двумя мужчинами, одним из которых был объявленный Киевом экс-сотрудником СБУ Виталий Жикович, а вторым – сотрудник ГУР Владислав Реут, признавшийся в убийстве. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее вышедший из комы Ермолаев обвинил ГУР Украины в организации теракта в Монако.