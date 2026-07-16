Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

RT: украинский агент Жикович планировал устроить 20 терактов в России

RT: экс-сотрудник СБУ Жикович планировал совершить минимум 20 терактов в РФ
Alexey Pavlishak/Reuters

Полковник украинской военной разведки Виталий Жикович намеревался совершить на территории России как минимум 20 терактов. В том числе в его планах был подрыв Крымского моста, сообщает RT.

На основе находящихся в распоряжении спецслужб аудиозаписей выяснилось, что, в том числе, Жикович планировал подрыв Крымского моста – с этой целью он намеревался использовать завербованного водителя и автомобиль, начиненный 800 кг взрывчатки. Сотрудники спецслужб обнаружили, что машины с взрывчатыми веществами перемещались по территории нескольких стран ЕС, включая Румынию, Болгарию, Польшу, Молдавию и Прибалтику.

Уточняется, что, несмотря на провалившиеся планы, украинский агент получал достаточно средств для образа жизни богатого человека в Киеве. В том числе он проживал в престижном районе, имел как минимум два роскошных автомобиля и оставался в хороших отношениях с командованием.

Напомним, также сообщалось, что Виталий Жикович, проходящий по делу об убийстве главной подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева Анастасии Березовской, планировал организовать в Пятигорске серию терактов. Кроме того, выяснилось, что Жикович хотел взорвать придорожное кафе на юге России, в котором останавливались как силовики, так и обычные люди, и устроить теракт в Грозном. При этом ранее было обнаружено, что с целью воплощения своих планов он вербовал сторонников ИГ (организация запрещена в России).

Ранее появились подробности о подозреваемых в убийстве украинки Березовской.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Стоит ли вкладывать маткапитал в покупку квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!