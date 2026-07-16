RT: украинский агент Жикович планировал устроить 20 терактов в России

Полковник украинской военной разведки Виталий Жикович намеревался совершить на территории России как минимум 20 терактов. В том числе в его планах был подрыв Крымского моста, сообщает RT.

На основе находящихся в распоряжении спецслужб аудиозаписей выяснилось, что, в том числе, Жикович планировал подрыв Крымского моста – с этой целью он намеревался использовать завербованного водителя и автомобиль, начиненный 800 кг взрывчатки. Сотрудники спецслужб обнаружили, что машины с взрывчатыми веществами перемещались по территории нескольких стран ЕС, включая Румынию, Болгарию, Польшу, Молдавию и Прибалтику.

Уточняется, что, несмотря на провалившиеся планы, украинский агент получал достаточно средств для образа жизни богатого человека в Киеве. В том числе он проживал в престижном районе, имел как минимум два роскошных автомобиля и оставался в хороших отношениях с командованием.

Напомним, также сообщалось, что Виталий Жикович, проходящий по делу об убийстве главной подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева Анастасии Березовской, планировал организовать в Пятигорске серию терактов. Кроме того, выяснилось, что Жикович хотел взорвать придорожное кафе на юге России, в котором останавливались как силовики, так и обычные люди, и устроить теракт в Грозном. При этом ранее было обнаружено, что с целью воплощения своих планов он вербовал сторонников ИГ (организация запрещена в России).

Ранее появились подробности о подозреваемых в убийстве украинки Березовской.