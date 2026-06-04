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Политика

Премьер Мадьяр признал зависимость Венгрии от российских энергоресурсов

Премьер Мадьяр: Венгрия не может полностью отказаться от российской энергетики
IMAGO/Martin Fejer/Global Look Press

Венгрия будет пытаться диверсифицировать свою экономику, однако полностью отказаться от российских энергоресурсов она не может. Об этом премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр рассказал интервью газете Le Monde.

«Изменить географию очень сложно. Мы будем пытаться диверсифицировать экономику, но полностью отказаться от российской энергетики мы не можем. Когда наступит мир, никто не выиграет от новой холодной войны, особенно в энергетическом секторе. Это не в интересах ни Европы, ни Москвы», — отметил он.

По словам Мадьяра, целью Венгрии все равно является энергетическая независимость, поэтому Будапешт намерен сотрудничать с Францией в области атомной энергетики и уже разрабатывает новую электростанцию.

До этого Мадьяр также подчеркнул, что Россия не может хотеть холодной войны в Европе, а после завершения украинского конфликта ЕС частично вернется к российским источникам энергии и отменит санкции. Также он отметил, что Будапешт мог бы стать площадкой для переговоров между Москвой и Киевом.

В мае Мадьяр также говорил о том, что Венгрия, как и любая другая страна ЕС, вправе сама решать, у кого закупать энергоресурсы. В том же месяце глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила, что новое правительство страны выступает за то, чтобы нейтрализовать зависимость от России в области энергетики, однако не собирается в ближайшее время отказываться от поставок российских нефти и газа.

Ранее Мадьяр сообщил о разрешении главного спорного вопроса с Украиной.

 
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