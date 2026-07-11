Глава МИД Венгрии рассказала, какие отношения будет строить ее страна с Россией

Венгерские власти намерены развивать прагматичные отношения с Россией, рассматривая ее как значимую европейскую державу. Об этом заявила министр иностранных дел республики Анита Орбан в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

«Россия, благодаря своему географическому положению, размерам и историческому контексту, остается важной страной в Европе и будет такой всегда. Мы нацелены на установление прагматичных отношений с Москвой, основываясь на принципах суверенитета», — отметила она.

Обсуждая вопрос поставок оружия в Украину, Орбан подчеркнула неизменность позиции венгерского правительства.

«Венгерский электорат дал нам мандат не на отправку оружия, а на оказание помощи иными способами: через гуманитарные инициативы и санкции», — добавила министр.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в конце мая на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте подтвердил, что Венгрия не планирует отправлять оружие и военную технику на Украину.

Ранее Захарова раскрыла, как Москва относится к заявлениям Венгрии.