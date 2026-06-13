Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Украина и Венгрия оформили соглашение о правах венгров в Закарпатье

Мадьяр: Украина и Венгрия оформили соглашение о правах венгров в Закарпатье
IMAGO/Martin Fejer/Global Look Press

Соглашение между Будапештом и Киевом о правах венгерского сообщества в Закарпатье официально оформлено. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в соцсети X.

По его словам, документ затрагивает образовательные, культурные, языковые и политические права этнических венгров, проживающих на территории Украины.

Мадьяр отметил, что украинская сторона направила официальную дипломатическую ноту, в которой подтвердила готовность выполнять все положения достигнутых договоренностей. Кроме того, соответствующие обязательства были включены Киевом в план действий Евросоюза, касающийся защиты национальных меньшинств.

«Всего за несколько недель нам удалось решить проблему, которую правительство [экс-премьера Венгрии Виктора] Орбана не могло решить в течение 10 лет», — сказал Мадьяр.

До этого сообщалось, что Венгрия может отказаться от многолетней политики блокирования евроинтеграции Украины. Будапешт дал понять партнерам по ЕС, что готов снять вето на начало переговоров о вступлении Киева и Кишинева в Евросоюз. В Европе вновь разгорелись споры о перспективах расширения объединения: одни политики требуют ускорить процесс, другие настаивают, что сначала необходимо добиться мира на Украине и решить накопившиеся политические противоречия. Что изменилось после ухода Орбана с поста премьера Венгрии и как на возможное вступление Украины смотрят в разных странах ЕС — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мадьяр пообещал обнародовать компромат на правительство Орбана.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Путешествуем с пустым кошельком. Как поехать в отпуск, когда цены на отдых неподъемные
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!