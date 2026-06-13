Украина и Венгрия оформили соглашение о правах венгров в Закарпатье

Соглашение между Будапештом и Киевом о правах венгерского сообщества в Закарпатье официально оформлено. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в соцсети X.

По его словам, документ затрагивает образовательные, культурные, языковые и политические права этнических венгров, проживающих на территории Украины.

Мадьяр отметил, что украинская сторона направила официальную дипломатическую ноту, в которой подтвердила готовность выполнять все положения достигнутых договоренностей. Кроме того, соответствующие обязательства были включены Киевом в план действий Евросоюза, касающийся защиты национальных меньшинств.

«Всего за несколько недель нам удалось решить проблему, которую правительство [экс-премьера Венгрии Виктора] Орбана не могло решить в течение 10 лет», — сказал Мадьяр.

До этого сообщалось, что Венгрия может отказаться от многолетней политики блокирования евроинтеграции Украины. Будапешт дал понять партнерам по ЕС, что готов снять вето на начало переговоров о вступлении Киева и Кишинева в Евросоюз. В Европе вновь разгорелись споры о перспективах расширения объединения: одни политики требуют ускорить процесс, другие настаивают, что сначала необходимо добиться мира на Украине и решить накопившиеся политические противоречия. Что изменилось после ухода Орбана с поста премьера Венгрии и как на возможное вступление Украины смотрят в разных странах ЕС — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мадьяр пообещал обнародовать компромат на правительство Орбана.